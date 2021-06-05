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08:52 (мск), источник: ТАСС

«Монреаль» обыграл «Виннипег» во втором матче серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 5 июня. «Монреаль» на выезде победил «Виннипег» со счетом 1:0 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Единственную шайбу на 22-й минуте забросил Тайлер Тоффоли.

«Монреаль» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующий матч пройдет 7 июня в Монреале.

Официальный сайт НХЛ

По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, «Виннипег» — третье. В первом раунде «Монреаль» обыграл «Торонто» (4−3 в серии), «Виннипег» победил «Эдмонтон» (4−0). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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