«Монреаль» обыграл «Виннипег» во втором матче серии плей-офф НХЛ
ТАСС, 5 июня. «Монреаль» на выезде победил «Виннипег» со счетом 1:0 во втором матче серии второго раунда
ТАСС, 5 июня. «Монреаль» на выезде победил «Виннипег» со счетом 1:0 во втором матче серии второго раунда
Единственную шайбу на 22-й минуте забросил Тайлер Тоффоли.
«Монреаль» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующий матч пройдет 7 июня в Монреале.
По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, «Виннипег» — третье. В первом раунде «Монреаль» обыграл «Торонто» (4−3 в серии), «Виннипег» победил «Эдмонтон» (4−0). В текущем сезоне