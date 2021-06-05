Рантанен продлил лучшую серию в XXI веке! Теперь он может повторить достижение Гретцки
Но его «Колорадо» пропустил две шайбы за минуту в концовке встречи и потерпел первое поражение в нынешнем
Но его «Колорадо» пропустил две шайбы за минуту в концовке встречи и потерпел первое поражение в нынешнем
Перед стартом третьего матча серии второго раунда
Первый и второй матч серии получились абсолютно разными по своему содержанию. Сначала «Колорадо» учинил сопернику настоящий разгром, одержав победу со счётом 7:1, тогда как судьбу второй встречи решил только точный бросок форварда «Эвеланш» Микко Рантанена в самом начале овертайма. Финский форвард реализовал большинство, а вину за его гол взял на себя голкипер «рыцарей»
«Если мы продолжим играть так, как играли сегодня, тогда у нас всех будет сохраняться уверенность в команде и в том, что мы сможем вернуться в эту серию. Последний гол на мне, я должен был отражать эту шайбу и сохранять нашу команду в игре», — сказал Флёри на
По сути, поражение в первом домашнем матче ставило «Вегас» в уже абсолютно безвыходное положение — отыграться с 0−3 у такого «Колорадо» выглядит невозможной задачей. Неудивительно, что дебют встречи остался за прижатыми к стенке хозяевами. В первом периоде они перебросали гостей 14−3 в створ ворот, а согласно статистике североамериканского вещателя по реальным голевым моментам, счёт был 7−1 в пользу команды Питера Дебура.
В пользу «рыцарей» свидетельствовало и то обстоятельство, что они дважды заставили «Колорадо» нарушать правила, что привело к четырём минутам игры в большинстве для «Голден Найтс». Но вся активность хозяйской команды разбилась о надёжные действия голкипера «Эвеланш» Филиппа Грубауэра. Немецкий вратарь стал главной причиной, по которой счёт после завершения стартовой двадцатиминутки остался не открытым.
В похожем ключе прошли и первые минуты второго периода, в течение которых Грубауэру пришлось справляться с целым рядом опасных бросков по своим воротам. Ближе всех к первому голу в матче был Макс Пачиоретти, но он с двух попыток не смог пробить Филиппа с ближнего пятака. «Вегас» продолжал атаковать, давить и очень много бросать, и давление хозяев воплотилось в заброшенную шайбу в исполнении Вильяма Карлссона, удачно сыгравшего на добивание после броска Алекса Пьетранджело. Счёт бросков в створ к моменту гола шведского нападающего составлял 19:5 в пользу «рыцарей».
Примечательно, что в прошлом матче серии центрфорвард «лавин» участия не принимал, а сегодня попал в состав и стал самым возрастным игроком за последние 13 лет среди хоккеистов «Колорадо», кому удалось отличиться в матче
Под занавес периода очередной опасный момент упустил Пачиоретти, снова проигравший очную дуэль Грубаэру, не сумев реализовать выход «один на один». В свою очередь «лавины» к своим моментам в этом
24-летний финский хоккеист продлил результативную серию в нынешнем
Казалось, что «Колорадо» уже спокойно доведёт матч до седьмой подряд победы в нынешнем
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Два гола «рыцарей» разделили всего 44 секунды, которые сохранили команде Дебура надежду на выход в следующий раунд. В концовке основного времени тренерский штаб «Колорадо» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но спастись гостям не удалось. «Лавины» уступили по броскам в створ 20:42 и потерпели первое поражение в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
Сергей Емельянов