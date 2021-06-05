Рантанен продлил лучшую серию в XXI веке! Теперь он может повторить достижение Гретцки

Перед стартом третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» оставался единственным клубом в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, не потерпевшим ни одного поражения. В стартовой серии «лавины» катком прошлись по «Сент-Луис Блюз» (4−0), выиграв четыре матча кряду с общим счётом 20:7, а на старте следующего противостояния подопечные Джареда Беднара дважды подряд дома обыграли «Вегас Голден Найтс».

Первый и второй матч серии получились абсолютно разными по своему содержанию. Сначала «Колорадо» учинил сопернику настоящий разгром, одержав победу со счётом 7:1, тогда как судьбу второй встречи решил только точный бросок форварда «Эвеланш» Микко Рантанена в самом начале овертайма. Финский форвард реализовал большинство, а вину за его гол взял на себя голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4422322cbce392729045" data-vnd="4422322cbce392729045" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4422322cbce392729045" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если мы продолжим играть так, как играли сегодня, тогда у нас всех будет сохраняться уверенность в команде и в том, что мы сможем вернуться в эту серию. Последний гол на мне, я должен был отражать эту шайбу и сохранять нашу команду в игре», — сказал Флёри на пресс-конференции.

14:3 по броскам в створ ворот, 0:0 на табло

По сути, поражение в первом домашнем матче ставило «Вегас» в уже абсолютно безвыходное положение — отыграться с 0−3 у такого «Колорадо» выглядит невозможной задачей. Неудивительно, что дебют встречи остался за прижатыми к стенке хозяевами. В первом периоде они перебросали гостей 14−3 в створ ворот, а согласно статистике североамериканского вещателя по реальным голевым моментам, счёт был 7−1 в пользу команды Питера Дебура.

В пользу «рыцарей» свидетельствовало и то обстоятельство, что они дважды заставили «Колорадо» нарушать правила, что привело к четырём минутам игры в большинстве для «Голден Найтс». Но вся активность хозяйской команды разбилась о надёжные действия голкипера «Эвеланш» Филиппа Грубауэра. Немецкий вратарь стал главной причиной, по которой счёт после завершения стартовой двадцатиминутки остался не открытым.

Моментальное включение «Колорадо» после пропущенного гола

В похожем ключе прошли и первые минуты второго периода, в течение которых Грубауэру пришлось справляться с целым рядом опасных бросков по своим воротам. Ближе всех к первому голу в матче был Макс Пачиоретти, но он с двух попыток не смог пробить Филиппа с ближнего пятака. «Вегас» продолжал атаковать, давить и очень много бросать, и давление хозяев воплотилось в заброшенную шайбу в исполнении Вильяма Карлссона, удачно сыгравшего на добивание после броска Алекса Пьетранджело. Счёт бросков в створ к моменту гола шведского нападающего составлял 19:5 в пользу «рыцарей».

Пропущенная шайба заставила «Колорадо» моментально включить другие обороты и начать играть в хоккей. На ответный гол у «лавин» ушло меньше двух минут — с броском французского нападающего Пьер-Эдуара Белльмара Флёри справился, однако на добивание успел шведский форвард Карл Сёдерберг, как нельзя вовремя оказавшийся в нужное время и в нужном месте.

Примечательно, что в прошлом матче серии центрфорвард «лавин» участия не принимал, а сегодня попал в состав и стал самым возрастным игроком за последние 13 лет среди хоккеистов «Колорадо», кому удалось отличиться в матче плей-офф НХЛ. Сёдерберг пробил Флёри в возрасте 35 лет и 235 дней, а в 2008 году Джо Сакик забросил шайбу в третьем матче четвертьфинала конференции, когда ему было 38 лет и 282 дня. Стоит заметить, что сейчас Джо является генеральным менеджером «лавин» и именно он вернул Сёдерберга в «Колорадо» в дедлайн.

Рантанен забивает и приближается к повторению достижения Гретцки

Под занавес периода очередной опасный момент упустил Пачиоретти, снова проигравший очную дуэль Грубаэру, не сумев реализовать выход «один на один». В свою очередь «лавины» к своим моментам в этом плей-офф относятся куда рачительнее. В начале третьего периода удалился Николя Руа, и на реализацию большинства гости затратили всего восемь секунд! Канадский защитник Кейл Макар перевёл шайбу под бросок Рантанену, который вогнал игровой снаряд под перекладину.

24-летний финский хоккеист продлил результативную серию в нынешнем плей-офф до семи матчей, набрав уже 11 (4+7) очков. С учётом матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2020 Рантанен набрал очки в 17-й игре плей-офф подряд, что является лучшей серией в НХЛ в XXI веке. Поистине великое достижение Рантанена в условиях современной конкуренции в лиге.

За всю историю лиги только пять игроков выдавали более длительные серии — это Брайан Троттье (27), Горди Хоу (22), Эл Макиннис (19), Фил Эспозито (18) и Уэйн Гретцки (три раза по 18). Таким образом, уже в следующем матче Рантанен может повторить достижение Эспозито и Гретцки.

«Вегас» забил дважды за минуту и сохранил шансы на выход в полуфинал

Казалось, что «Колорадо» уже спокойно доведёт матч до седьмой подряд победы в нынешнем плей-офф НХЛ, но «Вегас» нашёл в себе силы переломить ход встречи. Сначала отличился канадский нападающий Джонатан Маршессо, а затем американец Пасиоретти всё-таки пробил Грубауэра, удачно подправив шайбу после броска от синей линии в исполнении защитника Ника Холдена.

Официальный сайт НХЛ

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Два гола «рыцарей» разделили всего 44 секунды, которые сохранили команде Дебура надежду на выход в следующий раунд. В концовке основного времени тренерский штаб «Колорадо» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но спастись гостям не удалось. «Лавины» уступили по броскам в створ 20:42 и потерпели первое поражение в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Официальный сайт НХЛ