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10:33 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Маршессо помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» и сравнять счет в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 7 июня. «Вегас» дома со счетом 5:1 обыграл «Колорадо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (8, 32 и 47-я минуты), Макс Пачиоретти (22) и Патрик Браун (54). У проигравших отличился Брэндон Саад (2). Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин не сумел отметиться результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет на площадке «Колорадо» в ночь на среду.

«Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, «Вегас» расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде «Колорадо» победил «Сент-Луис» (4−0), «Вегас» одолел «Миннесоту» (4−3). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.