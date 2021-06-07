Хет-трик Маршессо помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» и сравнять счет в серии плей-офф НХЛ
ТАСС, 7 июня. «Вегас» дома со счетом 5:1 обыграл «Колорадо» в четвертом матче серии второго раунда
ТАСС, 7 июня. «Вегас» дома со счетом 5:1 обыграл «Колорадо» в четвертом матче серии второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (8, 32 и 47-я минуты), Макс Пачиоретти (22) и Патрик Браун (54). У проигравших отличился Брэндон Саад (2). Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин не сумел отметиться результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет на площадке «Колорадо» в ночь на среду.
«Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, «Вегас» расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде «Колорадо» победил «Сент-Луис» (4−0), «Вегас» одолел «Миннесоту» (4−3). В текущем сезоне