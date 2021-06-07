Власти Канады разрешили американским клубам НХЛ въезжать в страну на матчи Кубка Стэнли
Власти Канады разрешили въезд в страну клубов НХЛ из США на матчи двух последних раундов Кубка Стэнли.
Власти Канады разрешили въезд в страну клубов НХЛ из США на матчи двух последних раундов Кубка Стэнли.
Таким образом, клубы, базирующиеся в США, смогут пересекать границу для проведения игр, начиная с полуфиналов
Меры безопасности в этих командах будут усилены: в частности, они включают в себя перелет в Канаду на частном самолете, ежедневное тестирование на Covid-19 и изоляцию в гостинице и на катке. Общение с людьми должно быть максимально ограничено.
«Национальная хоккейная лига чрезвычайно благодарна правительству Канады и руководству федеральной службы здравоохранения страны, которые позволили канадскому клубу, вышедшему в полуфинал Кубка Стэнли, проводить игры на своей площадке», — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, которого цитирует