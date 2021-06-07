Власти Канады разрешили американским клубам НХЛ въезжать в страну на матчи Кубка Стэнли

Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине может быть принято в течение недели

Меры безопасности в этих командах будут усилены: в частности, они включают в себя перелет в Канаду на частном самолете, ежедневное тестирование на Covid-19 и изоляцию в гостинице и на катке. Общение с людьми должно быть максимально ограничено.