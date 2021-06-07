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14:44 (мск), источник: Прессбол

Власти Канады разрешили американским клубам НХЛ въезжать в страну на матчи Кубка Стэнли

Власти Канады разрешили въезд в страну клубов НХЛ из США на матчи двух последних раундов Кубка Стэнли.

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Источник: Reuters

Таким образом, клубы, базирующиеся в США, смогут пересекать границу для проведения игр, начиная с полуфиналов плей-офф.

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Меры безопасности в этих командах будут усилены: в частности, они включают в себя перелет в Канаду на частном самолете, ежедневное тестирование на Covid-19 и изоляцию в гостинице и на катке. Общение с людьми должно быть максимально ограничено.

«Национальная хоккейная лига чрезвычайно благодарна правительству Канады и руководству федеральной службы здравоохранения страны, которые позволили канадскому клубу, вышедшему в полуфинал Кубка Стэнли, проводить игры на своей площадке», — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, которого цитирует пресс-служба лиги. Канадско-американская граница закрылась в конце марта 2020 года.

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