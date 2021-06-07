«Монреаль» в Кубке Стэнли — как Канада на чемпионате мира плюс супервратарь

«Монреаль» ведет в серии с «Виннипегом» уже 3−0. Остался лишь один шаг до полуфинала.

Преображение в Кубке Стэнли «Канадиенс» у меня очень четко ассоциируется с тем, что произошло в плей-офф чемпионата мира по хоккею со сборной Канады. Это одного поля ягоды, явления одного порядка.

Хоккей НХЛ 2020-2021 Второй раунд, 7.06.2021, 1:00 Монреаль Канадиенс 5 Виннипег Джетс 1

Разве что роль вратаря у «Монреаля» важнее. Дарси Кемпер из «Аризоны» на ЧМ тоже не «привозил», но все-таки не был таким мегафактором, как Кэри Прайс.

В последние годы о нем перестали говорить как о той скале, которая была основным вратарем «Кленовых листьев» на Олимпиаде-2014 в Сочи и Кубке мира-2016 в Торонто и выиграла на двух этих турнирах десять матчей из десяти с нереальными показателями — например, в Сочи у Прайса было 97,2% (!) отраженных бросков и всего три пропущенные шайбы в пяти матчах.

Однако в этом плей-офф 33-летний кипер стал самим собой образца сезона-2014/15, когда ухитрился взять не только «Везину», приз лучшему вратарю, но и «Харт Трофи», стать MVP сезона вообще! С 44 победами в 66 матчах, 1,96 пропущенной шайбы за игру.

Но даже тогда в плей-офф у него все ограничилось двумя раундами, дальше которых Кэри за 14 лет карьеры в «Монреале» и вообще в НХЛ не заходил никогда. Вернее, один раз, в сезоне-2013/14, как раз после Сочи, зашел, обыграв «Тампу» и «Бостон», но в первом же матче полуфинальной серии с «Рейнджерс» сломался. И все — с ним сломался и «Монреаль».

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Теперь должно произойти что-то невероятное, чтобы полуфинала Кубка Стэнли не случилось у него сейчас. Вроде того, что сам «Монреаль» совершил в серии с «Торонто», уйдя с 1−3 против в разы более талантливой по игрокам команды. Не думаю, что против такой в хорошем смысле слова банды у «Виннипега» такое получится.

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И за Прайса, отыгравшего всю жизнь в одной команде, в связи с этим очень радостно. Как и за всю эту команду-историю из Оригинальной Шестерки (хотя этот термин с языковой точки зрения кажется мне корявым, намного более подходящий перевод прилагательного Original — Изначальная). Она с 24 Кубками Стэнли с громадным отрывом («Торонто» — 13, «Детройт» — 11) остаётся самой титулованной в НХЛ, но все это дела давно минувших дней. Последний раз «Монреаль» брал трофей в 1993 году, 28 лет назад, — хотя, конечно, с 1967 годом «Торонто» это все равно не сравнить. Да и в две последние стадии плей-офф «Канадиенс» давненько не заходили. Ждем!

Самое интересное, что «Канадиенс» делают историю с исполняющим обязанности главного тренера 48-летним Домиником Дюшармом, который главным в НХЛ никогда не работал, последние три сезона был в «Монреале» вторым ассистентом и возглавил команду после отставки именитого Клода Жюльена и его первого помощника Кирка Мюллера 24 февраля этого года. По Александру Романову, так бойко начинавшему при Жюльене, эти перемены ударили (в плей-офф он пока не провел ни матча), а вот команде в целом — помогли.