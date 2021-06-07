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20:21 (мск), источник: Sport24

Овечкин — третий по сумме дохода среди игроков НХЛ за всю историю, Малкин — восьмой

Портал CapFriendly подсчитал официальные зарплаты хоккеистов НХЛ.

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Источник: AP 2021

На третьем месте в рейтинге нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который за всю карьеру уже заработал 122 миллиона 660 тысяч долларов.

Также в рейтинге изменился лидер. На первое место вышел форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, доход которого составил 129 миллионов 85 тысяч долларов, на втором месте бывшй игрок «Рейнджерс» Яромир Ягр, который за свою карьеру заработал 127 с половиной миллионов долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В десятке также партнер Кросби Евгений Малкин, который за карьеру в НХЛ заработал 103 миллиона долларов (8-я позиция).

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