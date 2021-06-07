Овечкин — третий по сумме дохода среди игроков НХЛ за всю историю, Малкин — восьмой

На третьем месте в рейтинге нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который за всю карьеру уже заработал 122 миллиона 660 тысяч долларов.

Также в рейтинге изменился лидер. На первое место вышел форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, доход которого составил 129 миллионов 85 тысяч долларов, на втором месте бывшй игрок «Рейнджерс» Яромир Ягр, который за свою карьеру заработал 127 с половиной миллионов долларов.