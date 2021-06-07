Белорусский форвард Оксентюк подписал контракт новичка с «Даллас Старз»
Нападающий минской «Юности» Евгений Оксентюк продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Нападающий минской «Юности» Евгений Оксентюк продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Как сообщает в «твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн, 20-летний белорусский форвард подписал трёхлетний контракт новичка с клубом «Даллас Старз».
В сезоне-2020/2021 Оксентюк сыграл в 31 матче белорусской экстралиги за «Юность», набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1». Минский клуб стал чемпионом Беларуси, в финале обыграв «Гомель» в серии со счётом 4−0.
Форвард был выбран клубом из Далласа на драфте НХЛ-2020 в шестом раунде под общим 162-м номером. В нынешнем сезоне «Даллас» занял пятое место в Центральном дивизионе, не сумев выйти в