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09:28 (мск), источник: Матч ТВ

«Айлендерс» обыграли «Бостон» и находятся в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли, Варламов отразил 40 бросков

«Бостон Брюинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии второго рануда плей-офф Кубка Стэнли.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:5. В составе победителей отличились Мэтью Барзаль, Кайл Палмьери, Джош Бэйли, Джордан Эберле и Брок Нельсон.

Российский голкипер команды Семен Варламов отразил 40 бросков.

У хозяев льда дубль оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Брэд Маршан и Давид Крейчи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Айлендерс» ведут в серии до четырех побед со счетом 3:2. Шестой матч команд запланирован на 10 июня.

Бостон Брюинз
4:5
1:1, 1:3, 2:1
Нью-Йорк Айлендерс
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