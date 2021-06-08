«Айлендерс» обыграли «Бостон» и находятся в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли, Варламов отразил 40 бросков
«Бостон Брюинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии второго рануда
«Бостон Брюинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии второго рануда
Встреча завершилась со счетом 4:5. В составе победителей отличились Мэтью Барзаль, Кайл Палмьери, Джош Бэйли, Джордан Эберле и Брок Нельсон.
Российский голкипер команды Семен Варламов отразил 40 бросков.
У хозяев льда дубль оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Брэд Маршан и Давид Крейчи.
«Айлендерс» ведут в серии до четырех побед со счетом 3:2. Шестой матч команд запланирован на 10 июня.