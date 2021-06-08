«Монреаль» выиграл серию против «Виннипега» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, Романов провел первый матч в плей-офф
«Монреаль Канадиенс» выиграл у «Виннипег Джетс» в четвертом матче серии второго раунда
«Монреаль Канадиенс» выиграл у «Виннипег Джетс» в четвертом матче серии второго раунда
Победитель во встрече определился в овертайме. Автором решающего броска стал Тайлер Тоффоли.
В составе победителей Александр Романов провел свой первый матч в рамках
«Монреаль» выиграл серию с общим счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.