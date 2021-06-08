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09:45 (мск), источник: Матч ТВ

«Монреаль» выиграл серию против «Виннипега» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, Романов провел первый матч в плей-офф

«Монреаль Канадиенс» выиграл у «Виннипег Джетс» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

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Источник: Reuters

Победитель во встрече определился в овертайме. Автором решающего броска стал Тайлер Тоффоли.

В составе победителей Александр Романов провел свой первый матч в рамках плей-офф. Российский защитник отметился одним броском в створ ворот.

«Монреаль» выиграл серию с общим счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Монреаль Канадиенс
3:2ОТ
2:0, 0:2, 0:0
Виннипег Джетс
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