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10:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Айлендерс»: «Варламов позволил пережить шторм»

Нападающий «Айлендерс» Джош Бейли прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (5:4, 3−2).

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Источник: AFP 2021
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По его словам, отлично проявил себя российский вратарь Семен Варламов, который отразил 40 бросков.

«Варли отлично поработал, позволив нам пережить шторм.

В те моменты нам надо было просто удержаться, — цитирует Бейли русскоязычная версия сайта НХЛ. — А после этого нам удалось перевернуть ход матча.

У соперника хорошая команда, так что в концовке они давили, толпа гнала их вперёд. Но мы смогли победить и отправиться домой на коне».

Бостон Брюинз
4:5
1:1, 1:3, 2:1
Нью-Йорк Айлендерс
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