Нападающий «Айлендерс»: «Варламов позволил пережить шторм»
Нападающий «Айлендерс» Джош Бейли прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда
Нападающий «Айлендерс» Джош Бейли прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда
По его словам, отлично проявил себя российский вратарь Семен Варламов, который отразил 40 бросков.
«Варли отлично поработал, позволив нам пережить шторм.
В те моменты нам надо было просто удержаться, — цитирует Бейли русскоязычная версия сайта НХЛ. — А после этого нам удалось перевернуть ход матча.
У соперника хорошая команда, так что в концовке они давили, толпа гнала их вперёд. Но мы смогли победить и отправиться домой на коне».