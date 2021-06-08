Нападающий «Айлендерс»: «Варламов позволил пережить шторм»

«Варли отлично поработал, позволив нам пережить шторм.



В те моменты нам надо было просто удержаться, — цитирует Бейли русскоязычная версия сайта НХЛ. — А после этого нам удалось перевернуть ход матча.



У соперника хорошая команда, так что в концовке они давили, толпа гнала их вперёд. Но мы смогли победить и отправиться домой на коне».