Варламов снова остановил «Бостон» — еще одна победа и выйдет в следующий раунд

40 сэйвов!

Пока в канадском дивизионе команды по очереди свипают друг друга, на Востоке кипят разборки между Бостоном и Лонг-Айлендом.

«Айлендерс» и «Бостон» проповедуют лучшие защитные схемы лиги, но сегодня матрица обороны дала сбой — 9 шайб на двоих, а «островитяне» вообще забили 5 голов с 19 бросков.

У «Айлендерс» было лишь два особо опасных момента за матч, один ожидаемый гол в равных составах, но они все равно победили — сработала магия Троца и отличное исполнение. К Туукке Раску есть вопросы — как сказал главный тренер «Брюинз», его поменяли, потому что он оказался не готов. Раск вполне мог выручать в первом голе Барзэла.

Да и по четвертому есть вопросы.

Бригада меньшинства «Бостона» сегодня не была похожа на себя — «Айлендерс» забили три гола с четырех попыток, это и определило разницу.

«Мишкам» стоит отдать должное — несмотря на разницу в счете, они смогли организовать штурм и дважды забили в третьем периоде. Еще бы Брэд Маршанд попадал по пустым воротам, и жизнь против плотной обороны «Айлендерс» была бы легче.

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Штурм «Бостона» уперся в Семена Варламова — он сделал 16 сэйвов за период и помог команде удержать преимущество. Он вообще очень удачно вошел в игру по ходу серии — делает очень много сэйвов, а в некоторых моментах Семену помогает и удача («Бостон» два матча подряд не попадает в упор в пустые ворота).

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди на пресс-конференции раскритиковал судей.

«Я думаю, что нам продают сказку о том, что это не “Нью-Йорк Айлендерс”, а “Нью-Йорк Сэйнтс” (“Святые”). Они играют жестко и правильно, но и мы тоже. И вот когда нас удаляют, то их нет — я не знаю, почему так происходит.



Может, нам нужно быть более демонстративными в такие моменты, но это не про нас. Мы просто надеялись, что судьи увидят нарушения. Я не говорю, что каждый свисток против нас дерьмовый, это неправда. Но против нас бывают точно такие же моменты. Их тоже нужно наказывать за это. Они делают отличную работу, продавая эту сказку, что они чистенькие. Поверьте, у них столько же нарушений, сколько и у нас. Просто свистите это. Это очень расстраивает.



Судите игру так, как вы ее видите, перестаньте прислушиваться к внешним влияниям (после четвертой игры судей критиковал Барри Троц — Sports.ru) и делайте это правильно. Я не думаю, что судьи были великолепны сегодня вечером. Не собираюсь вам врать. Это хорошие судьи, но сегодня вечером они как будто отключались в какие-то моменты».

Разумеется, судейского заговора в пользу «Айлендерс» нет, ошибки арбитров откровенно мешают обеим командам — «Бостон» сегодня почему-то простили за удар Ритчи в голову, но высмотрели удар клюшкой у Шона Курали. «Айлендерс» тоже попадают под отсутствие единой линии судейства — в последних матчах арбитры не заметили пару эпизодов опасной игры высоко поднятой клюшкой, а следом начинали свистеть любые намеки на задержку соперника и выслеживали удары клюшкой.