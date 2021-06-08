«Не было ничего сверхсложного». Капризов подвёл итоги первого сезона в НХЛ

«Очень жаль, что мы вылетели так рано — в первом же раунде, но в целом я очень взволнован, что вернусь домой и увижу семью. Это был странный сезон с коронавирусом — всё, что происходило, но в целом я просто очень рад, что вернусь домой, к своим друзьям и семье.

Команда Миннесота Уайлд

В течение всего сезона не было ничего сверхсложного. Особенно на льду — всё шло хорошо. Очевидно, есть вещи, над которыми мне нужно работать и которые нужно исправлять. Я не мог видеться с семьёй. Не мог видеть, как брат или мама приходят ко мне во время матча. Они сидели дома, не имея возможности много выходить, и просто ходили на матчи и возвращались домой. Я думаю, это было чем-то более сложным.

Жизнь в Америке? Мелочи тут и там, например, покупка вещей для дома. Приехав, я не очень хорошо говорил по-английски, так что простые мелочи, такие как покупка вещей для дома или поход за продуктами, кажутся более сложными, чем не говорить на языке.