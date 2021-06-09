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09:36 (мск), источник: Sport24

Русские герои хоккейной Америки! У Василевского сухарь, Кучеров догнал Дацюка, «Тампа» в двух шагах от чемпионства

Действующий обладатель Кубка Стэнли неудержим.

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Источник: AFP 2021

Нынешний плей-офф Национальной хоккейной лиги складывается далеко не лучшим образом для русских звезд. Кто-то, как Артемий Панарин и его соотечественники из «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли вообще не попал. Другие, как Александр Овечкин или Евгений Малкин, абсолютно бесславно вылетели в первом же раунде. Третьи, как Кирилл Капризов, немного пошумели, но тоже отправились в отпуск очень рано.

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В итоге, по состоянию на утро 8 июня в плей-офф лучшей лиги мира оставалось всего 8 россиян. Причем, в составе двух клубов («Вегас» и «Бостон») их не было совсем, а Александр Романов из «Монреаля» за два раунда появился на льду лишь в одной игре. Что все это значит? Что в главную надежду на очередное завоевание серебряной чашки российскими хоккеистами превратилась «Тампа». Причем, трое россиян из «Лайтнинг» не просто идут за вторым титулом подряд, а играют в успехах клуба из штата Флорида очень заметную роль. Очередное подтверждение мы получили в ночь со вторника на среду по московскому времени.

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«Тампа» приехала в Роли с целью убить интригу и закончить противостояние с «Каролиной» и со своей миссией успешно справилась. Коротко разбираемся, как этому поспособствовали русские игроки.

Андрей Василевский отразил все 29 выстрелов хоккеистов «Харрикейнз» и установил уникальное достижение — он стал первым голкипером в истории НХЛ, которому удалось завершить три серии подряд матчами без пропущенных шайб. Просто гений!

Никита Кучеров голевым ассистом поучаствовал в шайбе Брэйдена Поинта и догнал Павла Дацюка в списке самых результативных россиян в плей-офф НХЛ. У обоих — по 113 очков, они делят в этом рейтинге пятое место, впереди только Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Федоров (176 очков).

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Наконец, Михаил Сергачев провел на льду больше 24 минут и стал лучшим игроком матча по количеству заблокированных бросков — у него их набралось сразу 5. Запредельная самоотверженность!

В итоге «Тампа» победила со счетом 2:0 и еще на шаг приблизилась к второму чемпионству подряд, в следующем раунде ее ждет битва с победителем пары «Бостон» — «Айлендерс». Логично, что после матча эмоции у хоккеистов двух команд были противоположными.

«Я думал, что “Каролина” уже готова сделать следующий шаг… Горжусь усилиями команды… Но в это же время понимаю, что это не похоже на тот самый шаг вперёд. На что это похоже? Может быть, я смогу дать вам лучший ответ через несколько дней, но в целом это не очень хорошо. Это просто отстой, понимаете?», — не скрывал разочарования Себастьян Ахо.

«Мы не хотели возвращаться в Тампу и играть еще один матч. Мы хотели закрыть этот вопрос здесь», — делился уверенностью Сергачев.

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«Каролина» продолжит строить команду, способную подобраться к титулу, «Тампу» же ждет горячий июнь. Правда, у «молний» есть риск потерять на старт следующей серии Никиту Кучерова. Получив неприятный удар от Винсента Трочека, российский бомбардир в очередной раз не сдержал эмоций и немного позже очень некрасиво поступил с Нино Нидеррайтером. Наказания от судей Куч избежал, теперь нужно надеяться, что на эпизод не обратит внимание лига.

Официальный сайт НХЛ

Ну и продолжать работать над собственной сдержанностью — суперзвезды не должы позволять себе регулярные грязные фолы.

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0:2
0:0, 0:1, 0:1
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