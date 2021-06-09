Русские герои хоккейной Америки! У Василевского сухарь, Кучеров догнал Дацюка, «Тампа» в двух шагах от чемпионства
Действующий обладатель Кубка Стэнли неудержим.
Действующий обладатель Кубка Стэнли неудержим.
Нынешний
В итоге, по состоянию на утро 8 июня в
«Тампа» приехала в Роли с целью убить интригу и закончить противостояние с «Каролиной» и со своей миссией успешно справилась. Коротко разбираемся, как этому поспособствовали русские игроки.
Андрей Василевский отразил все 29 выстрелов хоккеистов «Харрикейнз» и установил уникальное достижение — он стал первым голкипером в истории НХЛ, которому удалось завершить три серии подряд матчами без пропущенных шайб. Просто гений!
Никита Кучеров голевым ассистом поучаствовал в шайбе Брэйдена Поинта и догнал Павла Дацюка в списке самых результативных россиян в
Наконец, Михаил Сергачев провел на льду больше 24 минут и стал лучшим игроком матча по количеству заблокированных бросков — у него их набралось сразу 5. Запредельная самоотверженность!
В итоге «Тампа» победила со счетом 2:0 и еще на шаг приблизилась к второму чемпионству подряд, в следующем раунде ее ждет битва с победителем пары «Бостон» — «Айлендерс». Логично, что после матча эмоции у хоккеистов двух команд были противоположными.
«Я думал, что “Каролина” уже готова сделать следующий шаг… Горжусь усилиями команды… Но в это же время понимаю, что это не похоже на тот самый шаг вперёд. На что это похоже? Может быть, я смогу дать вам лучший ответ через несколько дней, но в целом это не очень хорошо. Это просто отстой, понимаете?», — не скрывал разочарования Себастьян Ахо.
«Мы не хотели возвращаться в Тампу и играть еще один матч. Мы хотели закрыть этот вопрос здесь», — делился уверенностью Сергачев.
«Каролина» продолжит строить команду, способную подобраться к титулу, «Тампу» же ждет горячий июнь. Правда, у «молний» есть риск потерять на старт следующей серии Никиту Кучерова. Получив неприятный удар от Винсента Трочека, российский бомбардир в очередной раз не сдержал эмоций и немного позже очень некрасиво поступил с Нино Нидеррайтером. Наказания от судей Куч избежал, теперь нужно надеяться, что на эпизод не обратит внимание лига.
Ну и продолжать работать над собственной сдержанностью — суперзвезды не должы позволять себе регулярные грязные фолы.