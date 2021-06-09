Главный фаворит Кубка Стэнли в шаге от вылета! Капитан «Вегаса» Стоун наказал «Колорадо»
«Рыцари» проявили характер и перевернули игру с «лавинами», добыв важнейшую победу в овертайме.
«Рыцари» проявили характер и перевернули игру с «лавинами», добыв важнейшую победу в овертайме.
Противостояние «Колорадо» и «Вегаса» — настоящие американские горки. «Лавины» уничтожили соперника в первом матче серии, затем последовали две напряжённые встречи, в которых результат был до последнего неясен, а в последней игре «рыцари» вернули должок, одержав убедительную победу. В обычных условиях эта серия вполне могла состояться в финале Западной конференции, однако в этом сезоне она стала украшением второго раунда. К пятому матчу команды подходили со счётом 2−2, по два раза выиграв на собственной площадке. Фактор домашних трибун давал определённое преимущество хозяевам, и сегодня зрители «Болл-Арены» могли стать большим подспорьем для «Эвеланш» в борьбе за победу.
Однако эмоциональное преимущество было на стороне «Вегаса», который доминировал в каждой игре после провала на старте серии и мог вернуться в Денвер в лидирующем положении, если бы не обидный проигрыш в овертайме второго матча. Питер Дебур нашёл способ противодействовать ударному звену «Колорадо» Ландеског — Маккиннон — Рантанен, и его подопечные полностью нейтрализовали лидеров «лавин», вынудив Джареда Беднара изменить игровые сочетания перед сегодняшней встречей. К канадцу и финну наставник «Эвеланш» приставил Брэндона Саада, который успел забросить шесть шайб за этот
Изменения коснулись всех атакующих звеньев «Колорадо», и это дало свои плоды. «Лавины» стали смотреться интереснее, чем это было во встречах на «Ти-Мобайл Арене», демонстрируя ту вариативность и агрессию, которую они потеряли после первого матча. Однако давление всё никак не перерастало в голы, а самый опасный момент в первой двадцатиминутке упустил Микко Рантанен, умудрившийся с пары метров не попасть в пустые ворота. «Вегас» в атаке преуспевал меньше, хотя равенство по броскам в стартовом отрезке может ввести в заблуждение. У «рыцарей» были возможности только в быстрых атаках, и чаще всего в сторону ворот Грубауэра летели неподготовленные броски, не носившие угрозы. И когда казалось, что на перерыв команды уйдут «сухими», гол
Но в третьем периоде зрители увидели совсем другой «Вегас». «Рыцари» разозлились и сравняли счёт уже через четыре минуты после выхода из раздевалок. По шайбе забросили Алекс Так и герой предыдущей встречи Джонатан Маршессо. Все системы «Голден Найтс» снова заработали, и именно подопечные Питера Дебура задавали тон игре в оставшееся основное время, которого не хватило для выявления победителя.
Дополнительного времени много не понадобилось. Игроки «Колорадо» понимали, что поражение в этом матче может стать фатальным, ведь следующая игра пройдёт при мощнейшей поддержке болельщиков «Вегаса», и постарались организовать быстрый гол. Но на первый план вышел капитан «рыцарей» Марк Стоун. Сперва канадец продемонстрировал, за что его включили в тройку номинантов на приз лучшему нападающему оборонительного плана, заблокировав бросок в сторону своих ворот, а затем в очередной раз за этот
Высоко о своём капитане отозвался Алекс Так: «Он был измотан, и вы видели, как сильно он катился по льду. Он сердце и душа этой команды. Он капитан, которого мы всегда хотели».
Сам Стоун был скромен и отметил другого игрока команды: «Всё должно было закончиться через 10 секунд после начала овертайма, но Флёри сделал важный сейв и оставил нас в игре».
Теперь «Колорадо» висит на волоске. «Вегас» хорош сам по себе, но вместе со своими болельщиками он становится ещё сильнее. И с такой вдохновлённой игрой лидеров и поддержкой трибун «рыцари» могут уже в следующем матче выбить главного фаворита Кубка Стэнли и выйти в полуфинал, где победителя этой пары уже ожидает «Монреаль».
Дмитрий Сторожев