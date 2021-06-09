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16:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

19-летний хоккеист «Ванкувера» Василий Подколзин женился

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин сообщил в Instagram, что женился. Избранницу зовут Александра.

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Источник: РИА "Новости"

«Короче, я женился. Очень нервный день, но все прошло очень хорошо! Родители, близкие друзья, красавица жена Александра Котяткина! Ну, а главная часть этого праздника еще впереди! Все только начинается!» — написал Подколзин в Instagram.

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30 мая «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом.

В прошлом сезоне Подколзин выступал за СКА и набрал 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 16 встреч, забросил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.

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