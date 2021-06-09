The Athletic: Задоров может оказаться в «Сиэтле». Но «Чикаго» хочет получить что-то взамен

«Задоров был Нюландером этого сезона, тенденциозной фигурой, чьё выступление не вызывало возмущения. Несомненно, с шайбой на клюшке Задоров ожидает, чтобы сделать передачу, — нерешительный, рискованный, а иногда и пагубный. Но Задоров был надёжным защитником, эффективно применявшим силовые приёмы на входе в свою зону и отделявшим соперников от шайбы в силовой манере. Два источника в команде предположили, что «Блэкхоукс» время от времени колебались в отношении своих долгосрочных обязательств перед Задоровым, который является ограниченно свободным агентом и будет рассчитывать на увеличение заработной платы после истекшего контракта на $ 3,2 млн.

Можно ли его всё равно обменять? Конечно. Может ли он всё равно оказаться в «Сиэтле»? Конечно. И такой обмен устранил бы риск потерять Стиллмана (похожего на Задорова, хотя и менее авторитетного игрока, но помоложе и подешевле), чему в «Чикаго» были бы рады. Но «Блэкхоукс» захотят получить что-то взамен и будут довольны тем, что удержат его в команде, если ничего не получится. При таком количестве в системе молодых мощных защитников Задоров и Мёрфи могут стать для «Блэкхоукс» опасной парой с оборонительным складом ума. Да, в какой-то момент «Чикаго» нужно будет освободить место на синей линии, чтобы они могли получить более одного или двух молодых людей в составе за раз — и переход де Хаана в «Сиэтл» создаст некоторые проблемы в этом отношении, — но с возвращением АХЛ в следующем сезоне к нормальному графику такие ребята, как Митчелл и Боден, могут выиграть от пребывания в «Рокфорде», где смогут развиваться", — приводит слова Лазеруса The Athletic.