В полуфинале Кубка Стэнли — дуэль российских вратарей. Василевский уже выбил Бобровского. Что будет с Варламовым?

На протяжении всей серии «Бостон» — «Айлендерс» невозможно было не отметить слишком явный факт — за пределами первой пятерки у команды из Массачусетса нет людей, готовых потащить в трудный момент. Вот и сегодня, когда Маршан и компания оказались на грани вылета, новых героев в ней не нашлось.

Поэтому когда «Айлендерс» к середине первого периода прибрали инициативу к рукам и первый защитник «Брюинз» Чарли Макэвой во время позиционной обороны отдал пятак Трэвису Зэйджаку, позволив нападающему «островитян» открыть счет, вера болельщиков «мишек» в седьмую игру несколько подорвалась. Если уж практически безгрешный Макэвой поплыл в главном матче сезона, то дело плохо.

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И если бы не первое звено, то сегодня у команды Брюса Кэссиди все было бы печально. Именно оно начертило роскошную трехходовку в большинстве, когда хозяева схватили два подряд удаления в концовке первого периода. Посмотрите, как Давид Пастрняк лазерным поперечным пасом вывел на пустые ворота Брэда Маршана, которому оставалось только не промахнуться мимо створа. Вроде бы и просто, но очень эффектно.

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Впрочем, тотальным антигероем встречи стал не Макэвой, а его партнер по паре Мэтт Гжельчик. Сначала он грубо обрезался на своей синей линии, позволив Броку Нельсону убежать «один в ноль» с Раском и спокойно переиграть финна.

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А уже после того, как Нельсон оформил дубль и счет к 36 минуте на «Нассау Колизеум» стал 3:1, он во время очередной позиционки «Айлендерс» полез с опущенной головой выводить шайбу через пятак и привез ее точно на крюк Кайлу Пальмери, которого теперь, кажется, ненавидят все фанаты «мишек».

Во многом, именно первая ошибка американского защитника похоронила шансы «Бостона» на седьмой матч. Если до нее «Брюинз» с трудом, но сдерживали парней Барри Тротца, то после откровенно рассыпались и в третьей двадцатиминутке уже оказались не в состоянии отыграть дефицит в три шайбы. Оформивший дубль в большинстве Маршан вернул интригу матчу, но в итоге не помог вернуть команды на еще один матч в «ТД-Гарден».

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Ах, да! Чем так провинился Пальмери? На 21 минуте нападающий хозяев в безобидном моменту по-настоящему грязно ударил локтем Макэвоя и отправил лидера обороны гостей в нокдаун. Удивительно, что судьи попросту закрыли глаза на этот эпизод. И получи команда из Массачусетса пятиминутное большинство в самом начале второго периода, неизвестно как бы повернулся ход матча. Вы все еще верите, что североамериканские судьи безгрешны?