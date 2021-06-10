Овечкин не бросит «Вашингтон», Гусеву пора домой. Все россияне без новых контрактов в НХЛ

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Всё ближе к развязке подходит розыгрыш Кубка Стэнли. А это значит, что не за горами и межсезонье, в которое, по обыкновению, будут решаться судьбы многих хоккеистов, в том числе и россиян. У некоторых из наших соотечественников истекают контракты по окончании этого сезона. Рассмотрим, какие шансы у каждого из них на то, чтобы остаться в лучшей лиге мира.

Александр Волков («Анахайм»)

Александр начал сезон в «Тампе», получив первый односторонний контракт, однако в середине сезона запросил обмен из-за маленького количества игрового времени (в среднем меньше 10 минут за матч). Волков оказался в «Анахайме» и даже какое-то время смотрелся ярко, забросив уже в дебютной игре за клуб, а через несколько матчей набрав четыре очка в двух подряд встречах с «Сан-Хосе», но потом был уже не так результативен. Тем не менее в Калифорнии Александру стали больше доверять, и его шансы остаться в составе «Дакс» достаточно велики. Ситуацию немного осложняют проблемы «Анахайма» с потолком зарплат — в этом сезоне в платёжке «уток» попросту не было свободного места. К тому же, приоритетом наверняка станет продление лидера команды Макса Комтуа, у которого истёк контракт новичка, а через год необходимо будет продлевать Рикарда Ракелля. Тем не менее немного денег должно освободиться — с большой вероятностью «тяжёлые» контракты возрастных Райана Гецлафа и Дэвида Бэкеса станут меньше, да и истечёт соглашение с завершившим карьеру Райаном Миллером. Поэтому средств на Волкова, который зарабатывал всего $ 700 тыс. должно хватить.

Никита Нестеров («Калгари»)

Никита вернулся в НХЛ, подписавшись на один год с «Калгари», в попытке дать вторую жизнь своей заокеанской карьере, однако дела у него пошли далеко не лучшим образом. Нестеров, хоть и провел несколько хороших матчей, в целом провёл невзрачный сезон, несколько раз выпадал из состава и закончил чемпионат с полезностью «-10» и всего четырьмя очками, все из которых — голевые передачи. С такими показателями Никите сложно будет остаться в НХЛ, и его единственный мизерный шанс — продолжить играть за минимальные $ 700 тыс., если такое предложение вообще поступит. В ином случае возвращение в КХЛ неизбежно.

Андрей Свечников («Каролина»)

Нет никаких сомнений, что в следующем сезоне Свечников-младший продолжит выступление за «Каролину». В Роли продолжают строить команду, которая с каждым годом становится всё крепче и постепенно входит в число фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли, и Андрей является одним из её важнейших элементов. Вопрос лишь в сумме контракта. Помимо россиянина «ураганам» необходимо продлить соглашения с некоторыми другими важными игроками — например, с Даги Хэмилтоном и Алексом Недельковичем, — поэтому возможен вариант с контрактом-мостом.

Никита Задоров («Чикаго»)

Задоров провёл неплохой сезон в составе «Блэкхоукс» и, скорее всего, в следующем году также будет играть в НХЛ. Однако клуб, в котором будет выступать Никита, пока не определён. В мае генеральный директор «Чикаго» подтвердил, что с россиянином ведутся переговоры о новом контракте, но в последние дни всё чаще появляются слухи о том, что Задоров может покинуть команду и перейти в стан новичков Национальной хоккейной лиги.

Михаил Григоренко («Коламбус»)

Михаил так же, как и его экс-одноклубник по ЦСКА Никита Нестеров, ещё раз попробовал свои силы в НХЛ, но его попытка тоже получилась не самой удачной. Григоренко начал сезон в основе, но потом надолго оказался в запасе и вернулся в состав ближе к концу сезона. По мнению самого нападающего, концовка регулярного чемпионата ему удалась. Возможно, так посчитает и будущий тренер «Коламбуса», который придёт на смену Джону Торторелле, и предложит Михаилу новый контракт. Но пока более вероятным видится возвращение игрока на родину.

Евгений Свечников («Детройт»)

Это прозвучит немного странно, но Евгений провёл самый успешный сезон в НХЛ. В 2021 году он сыграл на один матч больше, чем за предыдущие три чемпионата, и набрал в два раза больше очков. Однако руководство «Детройта» почему-то всё равно пыталось избавиться от Свечникова-старшего, выставив его на драфт отказов, с которого, правда, форварда так и не забрали. Определённо, не нужен он и «крыльям», и лучшим вариантом для Евгения будет переезд в КХЛ, где он сможет перезапустить карьеру.

Дмитрий Куликов («Эдмонтон»)

Перед началом сезона Дмитрий пошёл на большое сокращение зарплаты, чтобы остаться в НХЛ — его однолетний контракт с «Нью-Джерси» на сумму $ 1,15 млн был более чем на 3 млн меньше предыдущего. Куликов сполна отработал положенные ему деньги, показав отличный уровень игры в обороне, чем никогда раньше не славился. Остаток регулярного чемпионата россиянин провёл уже в «Эдмонтоне», усилив команду на финише рынка обменов. Помочь «нефтяникам» в плей-офф Дмитрию не удалось, но приятное впечатление от всего сезона в его исполнении это едва ли испортило. Россиянин наверняка продолжит выступать в НХЛ и даже может рассчитывать на небольшую прибавку, однако в какой команде — пока большой вопрос. У Куликова есть ещё несколько лет для выступления на самом высоком уровне, и многим клубам лиги может пригодиться недорогой защитник с большим опытом в НХЛ.

Никита Гусев («Флорида»)

После хорошего дебютного сезона Гусева в НХЛ в составе «Нью-Джерси» казалось, что Никита станет одним из лидеров «дьяволов» и получит хороший контракт. Однако второй год сложился для россиянина кране неудачно. 28-летний нападающий полностью выпал из игры «Девилз» и дважды проходил через драфт отказов. Во второй раз — с целью расторжения контракта. Гусева подобрала «Флорида», и после первых матчей было ощущение, что тёмные времена для Никиты позади. Но со временем он перестал попадать и в состав «Пантерз» и не провёл ни единого матча в плей-офф. Теперь его возвращение в КХЛ выглядит если не неминуемым, то очень близким. И, наверное, обратный переезд будет правильным решением — Никите пора домой. Близится Олимпиада, и шансы принять в ней участие для Гусева будут выше, если он будет играть чаще, что в России ему гарантировано.

Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Сорокин («Айлендерс»)

Кирилл Капризов | Источник: AP 2021

Здесь примерно одинаковые ситуации. Обоих игроков давно ждали в их командах, и оба сполна оправдали (и даже превзошли) ожидания, переписав на себя большое количество рекордов для новичков обоих клубов.

А дальше начинаются проблемы. У «Айлендерс» очень много игроков на долгосрочных дорогих контрактах, поэтому чтобы увеличить Сорокину зарплату, «островитянам» наверняка придётся с кем-нибудь расстаться.

Илья Сорокин | Источник: AP 2021

У «Уайлд» немного по-другому. На следующий сезон у «Миннесоты» всего 18 игроков с контрактами, при этом под потолком остается чуть меньше $ 18 млн. Из-за этого выдача крупного контракта Капризову может поставить «дикарей» в неудобное положение при комплектации состава на предстоящий чемпионат.

Анатолий Голышев («Айлендерс»)

Нападающий покинул «Автомобилист» ещё в марте, но дебютировать за «островитян» в этом сезоне так и не успел. Однако свой шанс в команде Барри Тротца он наверняка получит, поэтому новость о его следующем контракте с «Айлендерс» точно должна прийти в это межсезонье.

Павел Бучневич («Рейнджерс»)

После нескольких сезонов с нестабильной игрой в Нью-Йорке Павлу наконец-то удалось провести отличную регулярку, в которой он стал одним из лидеров «Рейнджерс». Воспитанник череповецкого хоккея качественно повысил уровень своего выступления, переквалифицировавшись в двустороннего форварда и продемонстрировав огромную полезность на обоих концах площадки. Такие универсальные игроки, коим теперь является Павел, пригодятся любому тренеру. Поэтому вне зависимости от того, кто будет находиться у руля «рейнджеров» в следующем сезоне, россиянин должен получить новый контракт, который будет лучше предыдущего — вместо $ 3,5 млн, заработанных в прошедшем сезоне, Бучневич вполне может рассчитывать на все 6.

Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)

Игорь, несмотря на травму, полученную в середине регулярного чемпионата, провёл очень убедительный сезон и безоговорочно выиграл конкуренцию у соотечественника Александра Георгиева за право быть первым номером «рейнджеров». Поэтому продление россиянина — приоритет для клуба с Манхэттена на межсезонье. Шестёркин ещё очень молод и может согласиться на контракт-мост, ведь клубу нужно сохранить средства на продление Бучневича сейчас и Зибанеджада, Лафреньера и Фокса в ближайшие годы. Но не исключено, что «Рейнджерс» уже сейчас могут озолотить Игоря, предложив ему долгосрочное соглашение с одной из самых высоких заработных плат в команде.

Артём Анисимов («Оттава»)

Очень неоднозначный сезон для Артёма. С одной стороны, он набирал почти 0,5 очка за матч и даже умудрился закончить чемпионат с положительным показателем полезности — и это в «Оттаве». С другой — очевидно, что команде он нужен только в качестве «заплатки». Анисимов дважды проходил через процедуру драфта отказов и появлялся в составе только в тех случаях, когда из игры вылетал кто-нибудь из основных хоккеистов. Очень обидный расклад для россиянина, который даже в такой ситуации оставался профессионалом и отдавал все силы в каждом матче. Кажется, что возвращение Артёма в КХЛ всё ближе, хотя сам хоккеист не намерен покидать Северную Америку и ещё попробует попытать счастья в НХЛ.

Иван Барбашёв («Сент-Луис»)

Прошедший сезон мог стать для Ивана в своём роде переломным — он, как обычно, начинал сезон в низших звеньях, но вскоре получил шанс в топ-6 и даже вполне неплохо там смотрелся. Однако скорая травма свела на нет весь прогресс Барбашёва, и по возвращении в строй он так же оказывался в третьей-четвёртой тройках.

Россиянин всегда отличался своей работоспособностью, и в концовке сезона снова заслужил право играть в креативных звеньях. Но высокое доверие со стороны тренеров едва ли скажется на сумме его будущего контракта. Да, скорее всего, Иван продолжит выступать за «Блюз», однако на значительное увеличение зарплаты ему вряд ли придётся рассчитывать. Под потолком «Сент-Луиса» остаётся $ 15 млн, и большая часть из них должна уйти на продление соглашений с Джейденом Шварцом, Майком Хоффманом и Джорданом Кайру, у которого истёк контракт новичка. В такой ситуации подъём заработной платы до $ 2 млн будет для Барбашёва хорошим исходом.

Александр Овечкин («Вашингтон»)

У кого-то есть сомнения, что следующий сезон Александр начнёт в свитере «Кэпиталз»? Такой вариант выглядит если не абсолютно невозможным, то точно из разряда фантастики. «Вашингтон» ни в коем случае не захочет расставаться со своим многолетним лидером и капитаном, даже несмотря на то что он провёл не самый удачный чемпионат. И это взаимно. Сам Овечкин явно не стремится никуда уходить и бросать главную команду в своей карьере, о чём он ещё раз напомнил на пресс-конференции после вылета «столичных» из плей-офф.

Да и разве зря «Кэпиталз» в прошлом году продлили контракт с Бэкстрёмом? Их дуэт с россиянином ещё не один год будет организовывать игру «Вашингтона», а сам Александр продолжит погоню за рекордом легендарного Уэйна Гретцки именно в составе команды из столицы США.

Илья Самсонов («Вашингтон»)

Илья должен был стать первым номером «Кэпиталз» после ухода Брэйдена Холтби, но бурная деятельность за пределами игровой площадки раз за разом отдаляла Самсонова от места в основе. И даже несмотря на все его проступки, в «Вашингтоне», похоже, в российского вратаря всё ещё верят, ведь последние матчи «столичных» в этом сезоне в рамке провёл именно он.

С игровой точки зрения к Илье претензий мало — он солидно смотрится в воротах, и это наверняка позволит ему получить новый контракт. Однако Самсонову стоит взяться за ум, иначе следующее соглашение, которое, скорее всего, принимая во внимание его огрехи, будет краткосрочным, может стать для него последним. По крайней мере в «Вашингтоне».