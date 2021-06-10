Овечкин не бросит «Вашингтон», Гусеву пора домой. Все россияне без новых контрактов в НХЛ
Григоренко и Нестерова тоже ждём в КХЛ, а Капризова и Шестёркина озолотят в Америке?
Григоренко и Нестерова тоже ждём в КХЛ, а Капризова и Шестёркина озолотят в Америке?
Всё ближе к развязке подходит розыгрыш Кубка Стэнли. А это значит, что не за горами и межсезонье, в которое, по обыкновению, будут решаться судьбы многих хоккеистов, в том числе и россиян. У некоторых из наших соотечественников истекают контракты по окончании этого сезона. Рассмотрим, какие шансы у каждого из них на то, чтобы остаться в лучшей лиге мира.
Александр начал сезон в «Тампе», получив первый односторонний контракт, однако в середине сезона запросил обмен
Никита вернулся в НХЛ, подписавшись на один год с «Калгари», в попытке дать вторую жизнь своей заокеанской карьере, однако дела у него пошли далеко не лучшим образом. Нестеров, хоть и провел несколько хороших матчей, в целом провёл невзрачный сезон, несколько раз выпадал из состава и закончил чемпионат с полезностью «-10» и всего четырьмя очками, все из которых — голевые передачи. С такими показателями Никите сложно будет остаться в НХЛ, и его единственный мизерный шанс — продолжить играть за минимальные $ 700 тыс., если такое предложение вообще поступит. В ином случае возвращение в КХЛ неизбежно.
Нет никаких сомнений, что в следующем сезоне
Задоров провёл неплохой сезон в составе «Блэкхоукс» и, скорее всего, в следующем году также будет играть в НХЛ. Однако клуб, в котором будет выступать Никита, пока не определён. В мае генеральный директор «Чикаго» подтвердил, что с россиянином ведутся переговоры о новом контракте, но в последние дни всё чаще появляются слухи о том, что Задоров может покинуть команду и перейти в стан новичков Национальной хоккейной лиги.
Михаил так же, как и его
Это прозвучит немного странно, но Евгений провёл самый успешный сезон в НХЛ. В 2021 году он сыграл на один матч больше, чем за предыдущие три чемпионата, и набрал в два раза больше очков. Однако руководство «Детройта»
Перед началом сезона Дмитрий пошёл на большое сокращение зарплаты, чтобы остаться в НХЛ — его однолетний контракт с «Нью-Джерси» на сумму $ 1,15 млн был более чем на 3 млн меньше предыдущего. Куликов сполна отработал положенные ему деньги, показав отличный уровень игры в обороне, чем никогда раньше не славился. Остаток регулярного чемпионата россиянин провёл уже в «Эдмонтоне», усилив команду на финише рынка обменов. Помочь «нефтяникам» в
После хорошего дебютного сезона Гусева в НХЛ в составе «Нью-Джерси» казалось, что Никита станет одним из лидеров «дьяволов» и получит хороший контракт. Однако второй год сложился для россиянина кране неудачно. 28-летний нападающий полностью выпал из игры «Девилз» и дважды проходил через драфт отказов. Во второй раз — с целью расторжения контракта. Гусева подобрала «Флорида», и после первых матчей было ощущение, что тёмные времена для Никиты позади. Но со временем он перестал попадать и в состав «Пантерз» и не провёл ни единого матча в
Здесь примерно одинаковые ситуации. Обоих игроков давно ждали в их командах, и оба сполна оправдали (и даже превзошли) ожидания, переписав на себя большое количество рекордов для новичков обоих клубов.
А дальше начинаются проблемы. У «Айлендерс» очень много игроков на долгосрочных дорогих контрактах, поэтому чтобы увеличить Сорокину зарплату, «островитянам» наверняка придётся с
У «Уайлд» немного
Нападающий покинул «Автомобилист» ещё в марте, но дебютировать за «островитян» в этом сезоне так и не успел. Однако свой шанс в команде Барри Тротца он наверняка получит, поэтому новость о его следующем контракте с «Айлендерс» точно должна прийти в это межсезонье.
После нескольких сезонов с нестабильной игрой в
Игорь, несмотря на травму, полученную в середине регулярного чемпионата, провёл очень убедительный сезон и безоговорочно выиграл конкуренцию у соотечественника Александра Георгиева за право быть первым номером «рейнджеров». Поэтому продление россиянина — приоритет для клуба с Манхэттена на межсезонье. Шестёркин ещё очень молод и может согласиться на
Очень неоднозначный сезон для Артёма. С одной стороны, он набирал почти 0,5 очка за матч и даже умудрился закончить чемпионат с положительным показателем полезности — и это в «Оттаве». С другой — очевидно, что команде он нужен только в качестве «заплатки». Анисимов дважды проходил через процедуру драфта отказов и появлялся в составе только в тех случаях, когда из игры вылетал
Прошедший сезон мог стать для Ивана в своём роде переломным — он, как обычно, начинал сезон в низших звеньях, но вскоре получил шанс в топ-6 и даже вполне неплохо там смотрелся. Однако скорая травма свела на нет весь прогресс Барбашёва, и по возвращении в строй он так же оказывался в
Россиянин всегда отличался своей работоспособностью, и в концовке сезона снова заслужил право играть в креативных звеньях. Но высокое доверие со стороны тренеров едва ли скажется на сумме его будущего контракта. Да, скорее всего, Иван продолжит выступать за «Блюз», однако на значительное увеличение зарплаты ему вряд ли придётся рассчитывать. Под потолком «Сент-Луиса» остаётся $ 15 млн, и большая часть из них должна уйти на продление соглашений с Джейденом Шварцом, Майком Хоффманом и Джорданом Кайру, у которого истёк контракт новичка. В такой ситуации подъём заработной платы до $ 2 млн будет для Барбашёва хорошим исходом.
У
Да и разве зря «Кэпиталз» в прошлом году продлили контракт с Бэкстрёмом? Их дуэт с россиянином ещё не один год будет организовывать игру «Вашингтона», а сам Александр продолжит погоню за рекордом легендарного Уэйна Гретцки именно в составе команды из столицы США.
Илья должен был стать первым номером «Кэпиталз» после ухода Брэйдена Холтби, но бурная деятельность за пределами игровой площадки раз за разом отдаляла Самсонова от места в основе. И даже несмотря на все его проступки, в «Вашингтоне», похоже, в российского вратаря всё ещё верят, ведь последние матчи «столичных» в этом сезоне в рамке провёл именно он.
С игровой точки зрения к Илье претензий мало — он солидно смотрится в воротах, и это наверняка позволит ему получить новый контракт. Однако Самсонову стоит взяться за ум, иначе следующее соглашение, которое, скорее всего, принимая во внимание его огрехи, будет краткосрочным, может стать для него последним. По крайней мере в «Вашингтоне».
Дмитрий Сторожев