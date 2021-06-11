Роковой промах русского форварда! Ничушкин мог спасти «Колорадо», но не разобрался с легендарным Флери

У каждого великого супергероя должен быть грамотный злодей. Как сказал знаменитый кинорежиссер Альфред Хичкок, чем успешнее злодей, тем успешнее картина. В серии между «Колорадо» и «Вегасом» супергероем должен был быть лидер «Лавин» Натан Маккиннон, и предпосылок к тому было множество.

В 49 матчах плей-офф за карьеру он набрал 67 очков, что составляет 1,37 очков за игру. Он набирал минимум один балл в 34 из 49 матчей, а в 20 встречах отмечался двумя очками и более. В первом раунде нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли он забил 6 голов, сделал 3 передачи, а его средняя результативность превысила 2 очка за матч.

А потом появился его злодей. Это не коллективный «Вегас», и даже не кандидат на «Селке Трофи» Марк Стоун, а человек, который стоит за скамейкой «Голден Найтс» — главный тренер Питер Дебур.

После первого матча серии, в котором Маккиннон оформил голевой дубль и прибавил к нему результативную передачу, форварда «Колорадо» наглухо прикрыли, и в трех последующих встречах он набрал 0 очков при показателе полезности «-3».

Подобный отрезок в кубковой карьере Маккиннона, когда он три матча кряду не попадал в протокол, был только один — это были кубковые матчи за номером 5, 6 и 7 в 2019 году в серии против «Сан-Хосе». «Акулами» тогда руководил все тот же Дебур, который, как настоящий злодей, никогда не расскажет секрет своего успеха. Вместо разгадок Питер отделывается от журналистов различными клише, не проливая свет на истину.

От Маккиннона в шестом матче серии между «Колорадо» и «Вегасом» зависело очень многое. Если злодею Дебуру удалось бы сдержать супергероя, то «Золотые рыцари» отыгрались бы с дефицита 0−2 в серии и вышли в финал Запада. Если же нет, то супергерой и его свита были бы готовы восстановить силы и прикончить оппонента. На деле же сработал третий вариант: Маккиннон прервал свою неудачную серию, но «Колорадо» это не помогло.

Уже к 75-й секунде встречи команды обменялись голами. На стартовую контратаку, завершившуюся шайбой Девона Тейвза, хозяева ответили хитрым набросом от синей линии в исполнении Ника Холдена.

У «Вегаса» в этой встрече нашелся свой супергерой — это был звездный защитник Алекс Пьетранджело, который внес решающий вклад в победу «Голден Найтс». Сначала он помог «Вегасу» сделать счет 3:2, бросив от синей линии — его бросок был подправлен на пятачке Киганом Колесаром. Через две минуты бывший приятель Овечкина и Кузнецова по «Вашингтону» Андре Бураковски восстановил равновесие, но это был последний успех для «Эвеланш».

За 18 секунд Пьетранджело первым успел на отскок от лицевого борта и отправил шайбу в пустой угол ворот — голкипер гостей Филипп Грубауэр не успел переместиться. Для «Вегаса» это был победный гол, который вывел команду в финал конференции.

«Колорадо» выбыл из дальнейшей борьбы, а это значит, что еще один российский легионер прекратил борьбу за Кубок Стэнли. Речь о Валерии Ничушкине, который в серии с «Вегасом» отметился одним набранным очком — это была результативная передача в первом матче, когда Валерий получил еще и 10 минут штрафа. Всего же у челябинца 3 (1+2) балла в 10 кубковых матчах нынешнего сезона.

Болельщики «Колорадо» могли бы выучить спартаковские футбольные кричалки в стиле: «Валера, верим», если бы в третьем периоде при счете 4:3 в пользу «Вегаса» Ничушкин смог забить. Момент у него был отличный, но Ничушкин дважды не смог переиграть голкипера Марка-Андре Флери, бросая с убойной позиции.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP915rhB4Ar/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey photo & video (@tophockeyphoto)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.