Мэр Торонто проиграл спор градоначальнику Монреаля и поднял флаг «Канадиенс»

Тори отметил, что проиграл спор градоначальнику Монреаля Валери Планте. Мэр Торонто поставил на победу «Мэйпл Лифс» в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля», однако «кленовые листья» проиграли со счетом 3−4. Также в честь выхода «Хабс» в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли башня «Си-Эн Тауэр» окрасилась в цвета команды из Монреаля.

Противостояние «Торонто» и «Монреаля» является одним из самых принципиальных в НХЛ. Команды существуют с самого первого розыгрыша Кубка Стэнли. «Канадиенс» 24 раза становились обладателями трофея, что является лучшим результатом среди всех команд лиги, а «кленовые листья» выигрывали Кубок 13 раз. По этому показателю «Торонто» занимает третье место.