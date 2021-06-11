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10:49 (мск), источник: Газета.Ру

Мэр Торонто проиграл спор градоначальнику Монреаля и поднял флаг «Канадиенс»

Мэр города Торонто Джон Тори поднял флаг с изображением логотипа клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» над зданием городского правительства.

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Источник: Reuters

Тори отметил, что проиграл спор градоначальнику Монреаля Валери Планте. Мэр Торонто поставил на победу «Мэйпл Лифс» в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля», однако «кленовые листья» проиграли со счетом 3−4. Также в честь выхода «Хабс» в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли башня «Си-Эн Тауэр» окрасилась в цвета команды из Монреаля.

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Противостояние «Торонто» и «Монреаля» является одним из самых принципиальных в НХЛ. Команды существуют с самого первого розыгрыша Кубка Стэнли. «Канадиенс» 24 раза становились обладателями трофея, что является лучшим результатом среди всех команд лиги, а «кленовые листья» выигрывали Кубок 13 раз. По этому показателю «Торонто» занимает третье место.

Ранее определились все полуфиналисты плей-офф НХЛ. «Вегас Голден Найтс» встретится с «Монреалем», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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