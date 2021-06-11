Снимите про это кино! За Кубок Стэнли сразятся лучшие вратари мира — два русских и два канадца с уникальной судьбой

В этом году в плей-офф Кубка Стэнли сложилась уникальная ситуация. В полуфинал вышли команды, в составе которых играют сильнейшие голкиперы мира. У всех четырех клубов в воротах настоящие звезды, непробиваемые бойцы, от игры которых зависит выступление всей команды. Во многом из-за этого предстоящие полуфиналы ожидаются крайне интересными и интригующими. Ведь каким бы мастером не был нападающий, забить Василевскому, Варламову, Флери и Прайсу ему будет очень непросто.

Двое из четырех основных вратарей полуфиналистов по итогам регулярного чемпионата вошли в число финалистов «Везина Трофи»: Василевский и Флери. Двое уже брали приз лучшему голкиперу: опять же вратарь «Тампы» и Прайс. Удивительно, как трехкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре еще не выигрывал этот трофей. Это, кстати, одна из причин, почему в этот раз может победить он, а не Андрей.

Семен Варламов — самый незвездный хоккеист из этого списка. Но в «Айлендерс» он вышел на новый уровень, ярко проявил себя в регулярном чемпионате и был одним из главных творцов победы над «Бостоном». У всех вратарей-полуфиналистов невероятная статистика в плей-офф — процент отраженных бросков выше 92, при том что матчи с участием их команд почти всегда результативные. Выбрать лучшего из этой четверки непросто — каждый уже стал героем.

Андрей Василевский, «Тампа»

«Лайтнинг» славятся своей суперталантливой атакой, однако без русского вратаря команда бы не выиграла кубок год назад, а в этом бы не прошла два раунда. Андрей своей игрой не просто восхищает, он заставляет каждый раз изумляться и задавать вопрос: «Неужели остались рекорды, которые уфимец еще не побил?» Василевский поражает своей стабильностью — последний кризис (если вообще тот неудачный отрезок можно так назвать) был у него полтора года назад. В этом регулярном чемпионате он стал лидером НХЛ по числу побед, и это в четвертый раз подряд. Про плей-офф и говорить не стоит. У русского вратаря не бывает провальных матчей, бывают просто такие, когда он не стоит на голове и не ловит все что только можно. И то, это редкость.

Партнеры по команде и тренеры боготворят Василевского. Не могут удержаться от комплиментов даже соперники. «Я видел много хороших вратарей, но он один из лучших среди тех, что я видел. Я вспоминаю Доминика Гашека и то, как он влиял на игру команды. У Гашека все выглядело так, будто это сложно. Василевский делает так, что сложное выглядит простым», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор после поражения во втором раунде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP4k8tRh8Nc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP4k8tRh8Nc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP4k8tRh8Nc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Hockey photo & video (@tophockeyphoto)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Семен Варламов, «Айлендерс» (есть еще Илья Сорокин)

После победы над «Питтсбургом» и выхода во второй раунд плей-офф фанаты «Айлендерс» шли по арене и кричали: «Илья Сорокин». Он стал их новым кумиром. Новичок лиги, который затащил серию с опытным и сильным соперником, пока основной голкипер лечился после травмы. Это уже киношный сюжет. Но на этом все не закончилось. Во втором раунде ему на помощь приходит Варламов, который одерживает три победы подряд и выводит свою команду в полуфинал Кубка Стэнли. Стена, скала — так частенько называют 33-летнего россиянина. В трех из пяти сыгранных матчей с «Бостоном» Семен сделал 40+ сэйвов. И все этого после того, как в начале мая он испытывал проблемы со здоровьем.

Главный тренер «островитян» Барри Тротц уже даже не может хвалить своего голкипера, а просто говорит: «Я, наверное, не знаю другого такого игрока, который требует так мало тренерского внимания. Он понимает игру, понимает, что такое быть вратарем в НХЛ».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9hpCONM06Ts" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кэри Прайс, «Монреаль»

Из 13 игроков НХЛ со средней зарплатой 10+ млн долларов до второго раунда плей-офф, а потом и до третьего, добрался только голкипер «Монреаля». И это, конечно, удивительная история. Во многом потому что весной «Канадиенс» могли в плей-офф не попасть, а их основной вратарь пропускал матчи из-за проблем со здоровьем. В крутости Прайса никто никогда не сомневался, но в последние годы казалось, что пик его карьеры позади. Олимпиада в Сочи-2014, Кубок мира-2016, «Везина» и «Харт» в сезоне 2013/14 — главные победы случились давно. И вот невероятный камбэк в серии с «Торонто», 4−0 с «Виннипегом».

И каков же Прайс. Лучший процент отраженных бросков в плей-офф — 93,5. Семь побед в последних семи матчах — по этому показателю он первый после Патрика Руа, у которого было 11. Свои $10,5 млн Кэри полностью отрабатывает. Канадский вратарь всю жизнь играет в одной команде, в команде с огромной историей. Он ее символ и звезда. Кажется, по-другому за «Монреаль» Прайс просто не имел права играть.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rmpPbGYNqzE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Марк-Андре Флери, «Вегас»

Когда-нибудь про этого вратаря нужно снимать фильм или сериал. Его карьера — это то, о чем потом вспоминают спустя десятилетия. Четыре года назад «Питтсбург», с которым он выиграл три кубка, списал его со счетов, посчитав, что в 32 года Флери пора думать о пенсии. Как же они ошибались! В первый же сезон он вывел команду в финал и может это сделать еще раз. А еще в третий раз за четыре года его «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли.

«У меня было много взлетов и падений на протяжении всей карьеры. Может быть, уход из “Питтсбурга” была одним из них. Я просто хотел доказать себе, что могу прийти в норму, что все еще могу играть. Я просто рад, что все еще могу играть в нее. Знаю, что позади меня намного больше, чем впереди, поэтому я просто пытаюсь насладиться моментом», — рассказывал голкипер ESPN.

Осенью 2019 года Марк-Андре потерял отца, с которым они были близки. После утраты Флери долго не мог прийти в себя: в следующие два месяца он не был собой на льду, и его статистика упала до 88,5% отраженных бросков. «Вегас» взял Ленера. И в итоге конкуренция заставила его вернуться на вершину. «Голден Найтс» — не самая яркая, не самая мастеровитая, не самая мощная команда в этом сезоне. Но она в четверке лучших. И все благодаря своему канадскому вратарю.