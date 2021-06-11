Снимите про это кино! За Кубок Стэнли сразятся лучшие вратари мира — два русских и два канадца с уникальной судьбой

В этом году в плей-офф Кубка Стэнли сложилась уникальная ситуация. В полуфинал вышли команды, в составе которых играют сильнейшие голкиперы мира. У всех четырех клубов в воротах настоящие звезды, непробиваемые бойцы, от игры которых зависит выступление всей команды. Во многом из-за этого предстоящие полуфиналы ожидаются крайне интересными и интригующими. Ведь каким бы мастером не был нападающий, забить Василевскому, Варламову, Флери и Прайсу ему будет очень непросто.
Двое из четырех основных вратарей полуфиналистов по итогам регулярного чемпионата вошли в число финалистов «Везина Трофи»: Василевский и Флери. Двое уже брали приз лучшему голкиперу: опять же вратарь «Тампы» и Прайс. Удивительно, как трехкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре еще не выигрывал этот трофей. Это, кстати, одна из причин, почему в этот раз может победить он, а не Андрей.
Семен Варламов — самый незвездный хоккеист из этого списка. Но в «Айлендерс» он вышел на новый уровень, ярко проявил себя в регулярном чемпионате и был одним из главных творцов победы над «Бостоном». У всех вратарей-полуфиналистов невероятная статистика в плей-офф — процент отраженных бросков выше 92, при том что матчи с участием их команд почти всегда результативные. Выбрать лучшего из этой четверки непросто — каждый уже стал героем.
Андрей Василевский, «Тампа»
«Лайтнинг» славятся своей суперталантливой атакой, однако без русского вратаря команда бы не выиграла кубок год назад, а в этом бы не прошла два раунда. Андрей своей игрой не просто восхищает, он заставляет каждый раз изумляться и задавать вопрос: «Неужели остались рекорды, которые уфимец еще не побил?» Василевский поражает своей стабильностью — последний кризис (если вообще тот неудачный отрезок можно так назвать) был у него полтора года назад. В этом регулярном чемпионате он стал лидером НХЛ по числу побед, и это в четвертый раз подряд. Про плей-офф и говорить не стоит. У русского вратаря не бывает провальных матчей, бывают просто такие, когда он не стоит на голове и не ловит все что только можно. И то, это редкость.
Партнеры по команде и тренеры боготворят Василевского. Не могут удержаться от комплиментов даже соперники. «Я видел много хороших вратарей, но он один из лучших среди тех, что я видел. Я вспоминаю Доминика Гашека и то, как он влиял на игру команды. У Гашека все выглядело так, будто это сложно. Василевский делает так, что сложное выглядит простым», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор после поражения во втором раунде.
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Семен Варламов, «Айлендерс» (есть еще Илья Сорокин)
После победы над «Питтсбургом» и выхода во второй раунд плей-офф фанаты «Айлендерс» шли по арене и кричали: «Илья Сорокин». Он стал их новым кумиром. Новичок лиги, который затащил серию с опытным и сильным соперником, пока основной голкипер лечился после травмы. Это уже киношный сюжет. Но на этом все не закончилось. Во втором раунде ему на помощь приходит Варламов, который одерживает три победы подряд и выводит свою команду в полуфинал Кубка Стэнли. Стена, скала — так частенько называют 33-летнего россиянина. В трех из пяти сыгранных матчей с «Бостоном» Семен сделал 40+ сэйвов. И все этого после того, как в начале мая он испытывал проблемы со здоровьем.
Главный тренер «островитян» Барри Тротц уже даже не может хвалить своего голкипера, а просто говорит: «Я, наверное, не знаю другого такого игрока, который требует так мало тренерского внимания. Он понимает игру, понимает, что такое быть вратарем в НХЛ».
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Кэри Прайс, «Монреаль»
Из 13 игроков НХЛ со средней зарплатой 10+ млн долларов до второго раунда плей-офф, а потом и до третьего, добрался только голкипер «Монреаля». И это, конечно, удивительная история. Во многом потому что весной «Канадиенс» могли в плей-офф не попасть, а их основной вратарь пропускал матчи из-за проблем со здоровьем. В крутости Прайса никто никогда не сомневался, но в последние годы казалось, что пик его карьеры позади. Олимпиада в Сочи-2014, Кубок мира-2016, «Везина» и «Харт» в сезоне 2013/14 — главные победы случились давно. И вот невероятный камбэк в серии с «Торонто», 4−0 с «Виннипегом».
И каков же Прайс. Лучший процент отраженных бросков в плей-офф — 93,5. Семь побед в последних семи матчах — по этому показателю он первый после Патрика Руа, у которого было 11. Свои $10,5 млн Кэри полностью отрабатывает. Канадский вратарь всю жизнь играет в одной команде, в команде с огромной историей. Он ее символ и звезда. Кажется, по-другому за «Монреаль» Прайс просто не имел права играть.
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Марк-Андре Флери, «Вегас»
Когда-нибудь про этого вратаря нужно снимать фильм или сериал. Его карьера — это то, о чем потом вспоминают спустя десятилетия. Четыре года назад «Питтсбург», с которым он выиграл три кубка, списал его со счетов, посчитав, что в 32 года Флери пора думать о пенсии. Как же они ошибались! В первый же сезон он вывел команду в финал и может это сделать еще раз. А еще в третий раз за четыре года его «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли.
«У меня было много взлетов и падений на протяжении всей карьеры. Может быть, уход из “Питтсбурга” была одним из них. Я просто хотел доказать себе, что могу прийти в норму, что все еще могу играть. Я просто рад, что все еще могу играть в нее. Знаю, что позади меня намного больше, чем впереди, поэтому я просто пытаюсь насладиться моментом», — рассказывал голкипер ESPN.
Осенью 2019 года Марк-Андре потерял отца, с которым они были близки. После утраты Флери долго не мог прийти в себя: в следующие два месяца он не был собой на льду, и его статистика упала до 88,5% отраженных бросков. «Вегас» взял Ленера. И в итоге конкуренция заставила его вернуться на вершину. «Голден Найтс» — не самая яркая, не самая мастеровитая, не самая мощная команда в этом сезоне. Но она в четверке лучших. И все благодаря своему канадскому вратарю.
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