Кто-нибудь остановит «Тампу» Кучерова? Интриги полуфинала Кубка Стэнли
Нынешний розыгрыш Кубка Стэнли подарил немало сюрпризов и интересных баталий, но все самое сочное только впереди. О главных моментах решающих противостояний
Нынешний розыгрыш Кубка Стэнли подарил немало сюрпризов и интересных баталий, но все самое сочное только впереди. О главных моментах решающих противостояний
Прошлогодний успех дался «молниям» очень непросто. После нескольких обидных и неудачных сезонов «Тампа» все же отвоевала желанный Кубок Стэнли, но с началом нового чемпионата многие опасались, что команда просто перегорит и не сможет удержаться на невероятно высоко задранной планке. Эти опасения частично оправдались: в «регулярке» коллектив Джона Купера испытывал определенные трудности, которые, казалось, не дадут ему задержаться в
Сейчас «Тампа» будто вообще не видит перед собой достойного соперника, а ведь на своем пути «молнии» прошли не
Конечно, не в последнюю очередь такую форму определяют персоналии, а этим «Лайтнинг» богаты настолько, что позавидуют все остальные клубы лиги: в прямом и переносном смысле непробиваемый вратарь, надежные и дисциплинированные защитники Михаил Сергачев, Виктор Хедман и Райан Макдона, а также забивные форварды Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Последний и вовсе проводит чуть ли не лучший свой сезон и выступает гораздо полезнее для команды, чем ранее. Вишенками на торте красуются Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. Капитан «Тампы» решил все свои проблемы и заиграл с новой силой, равно как и россиянин, который пожертвовал регулярным чемпионатом, чтобы полностью здоровым ворваться в
Но глобально успех «Лайтнинг» кроется не в конкретных игроках, а в целой системе, которая в клубе выстроена чуть ли не идеально: от команды и тренерского цеха до менеджмента (в истории с той же травмой Кучерова руководство «молний» сработало оперативно и четко, избежав проблем с потолком зарплат). Этот механизм в «Тампе» работает настолько слаженно и круто, что выступление команды показывает не только ее готовность к критическим ситуациям, но и наличие огромного запас. Такое ощущение, будто дружина Джона Купера не демонстрирует всей своей мощи — она справляется и без этого. Сегодняшняя «Тампа» даже сильнее команды чемпионского образца, и это не вызывает ничего, кроме восхищения.
Нынешний сезон в очередной раз доказывает, что разница между «регуляркой» и
Лучший пример того, что сила, мощь и тактика «биться-бороться» и по сей день эффективны против комбинационного хоккея, — модель, которой придерживается Барри Тротц. Его банда таким образом подавила сопротивление «Питтсбурга» и «Бостона», хотя многие были убеждены, что те же «мишки» разделаются с «Айлендерс» за счет класса и исполнительского мастерства. На эти претензии «островитяне» ответили Кэлом Клаттербаком и Мэттом Мартином, которым не нужны скорость, превосходное катание и классный дриблинг для того, чтобы задавить соперника, а также
Грядущие баталии будут особенно интересны тем, кто кайфует от игры вратарей, ведь здесь собрались лучшие голкиперы лиги. Андрей Василевский против Семена Варламова, Кэри Прайс против
Если бы не Варламов, то не увидели бы «Айлендерс» никакого полуфинала, и сей факт отмечали многие болельщики (как
Поспорить с Василевским за звание лучшего голкипера Кубка Стэнли может Кэри Прайс. У вратаря «Монреаля», как и у всей его команды, в этом сезоне открылось второе дыхание, и сейчас «Хабс» очень близки к историческому успеху, что является заслугой Прайса. 33-летний вратарь, который помог Канаде в Сочи взять олимпийское золото, а в 2015 году умудрился собрать «Везину» и «Харт Трофи», ярко напомнил о себе, когда о нем многие уже забыли. Похожая судьба и его будущего дуэлянта: однажды
Матчи
Ожидать можно, но рассчитывать на это, пожалуй, не стоит.
«Тампа» уже знакома с антихоккеем «Айлендерс», проповедуемым Барри Тротцем, и в прошлом сезоне «молнии» без проблем со своей задачей справились. Сейчас «островитяне» полны желания взять реванш и имеют на это неплохие шансы, но ведь и «Лайтнинг» с тех пор также прогрессировали. Тот запас ресурсов, который имеется у Джона Купера, должен помочь ему во второй раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли. Для иного исхода Тротцу придется действительно
Это касается и «Монреаля». Объективно на пути «Канадиенс» оказались совершенно беззубые соперники: неудачники из «Торонто» по сути проиграли сами себе, а «Джетс» предпочли довольствоваться удачной игрой против Макдэвида и Драйзайтля и забили на борьбу с «Хабс». В противостоянии с «Вегасом» подопечные Доминика Дюшарма на подобное могут даже не рассчитывать. Прямо сейчас «Голден Найтс» являются одной из самых сбалансированных команд в НХЛ: помимо надежного Флери в их составе имеются опытный Ши Теодор, забивные Марк Стоун, Макс Пачиоретти и все тот же Маршессо, а также Алекс Пьетранджело, который отлично представляет, как добывать победы в кризисных ситуациях. Как и в «Тампе», у «рыцарей» выстроена рабочая система, благодаря которой команда во всех трех своих сезонах в НХЛ бьется в