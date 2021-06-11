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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кто-нибудь остановит «Тампу» Кучерова? Интриги полуфинала Кубка Стэнли

Нынешний розыгрыш Кубка Стэнли подарил немало сюрпризов и интересных баталий, но все самое сочное только впереди. О главных моментах решающих противостояний плей-офф НХЛ — в материале РИА Новости.

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Источник: AFP 2021

«Тампа» защитит Кубок? Сегодняшние «Лайтнинг» сильнее чемпионских

Прошлогодний успех дался «молниям» очень непросто. После нескольких обидных и неудачных сезонов «Тампа» все же отвоевала желанный Кубок Стэнли, но с началом нового чемпионата многие опасались, что команда просто перегорит и не сможет удержаться на невероятно высоко задранной планке. Эти опасения частично оправдались: в «регулярке» коллектив Джона Купера испытывал определенные трудности, которые, казалось, не дадут ему задержаться в плей-офф. Но реальность оказалась далека от ожиданий.

Команда
Тампа-Бэй Лайтнинг

Сейчас «Тампа» будто вообще не видит перед собой достойного соперника, а ведь на своем пути «молнии» прошли не кого-нибудь, а «Флориду» и «Каролину» — двух очень крепких, неуступчивых и даже лучших представителей центрального дивизиона. Против них игроки «Лайтнинг» действовали максимально спокойно и уверенно, и даже когда соперник нещадно давил, они полностью контролировали ситуацию и знали, как добиться нужного результата. Особенно класс «Тампы» был заметен в четвертом матче серии с «Каролиной», в котором «ураганы» полностью оправдывали свое название и разносили бело-синих по всей площадке, а тем все было хоть бы хны.

Конечно, не в последнюю очередь такую форму определяют персоналии, а этим «Лайтнинг» богаты настолько, что позавидуют все остальные клубы лиги: в прямом и переносном смысле непробиваемый вратарь, надежные и дисциплинированные защитники Михаил Сергачев, Виктор Хедман и Райан Макдона, а также забивные форварды Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Последний и вовсе проводит чуть ли не лучший свой сезон и выступает гораздо полезнее для команды, чем ранее. Вишенками на торте красуются Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. Капитан «Тампы» решил все свои проблемы и заиграл с новой силой, равно как и россиянин, который пожертвовал регулярным чемпионатом, чтобы полностью здоровым ворваться в плей-офф и показать всем, кто отец на этом хоккейном празднике.

Но глобально успех «Лайтнинг» кроется не в конкретных игроках, а в целой системе, которая в клубе выстроена чуть ли не идеально: от команды и тренерского цеха до менеджмента (в истории с той же травмой Кучерова руководство «молний» сработало оперативно и четко, избежав проблем с потолком зарплат). Этот механизм в «Тампе» работает настолько слаженно и круто, что выступление команды показывает не только ее готовность к критическим ситуациям, но и наличие огромного запас. Такое ощущение, будто дружина Джона Купера не демонстрирует всей своей мощи — она справляется и без этого. Сегодняшняя «Тампа» даже сильнее команды чемпионского образца, и это не вызывает ничего, кроме восхищения.

Команда
Вегас Голден Найтс

Но плей-офф это не всегда про технику и класс. Многое решает сила

Нынешний сезон в очередной раз доказывает, что разница между «регуляркой» и плей-офф колоссальна. Главные роли на сцене вновь играют команды, которые заточены больше под силовую борьбу и мощь, нежели на демонстрацию красивого и комбинационного хоккея. Клубы, за которые выступают главные кандидаты на «Харт Трофи», благополучно выбыли из борьбы за Кубок. Не справились с задачей даже хоккеисты «Колорадо Эвеланш» вместе с Нэтаном Маккинноном, хотя еще до старта сезона чуть ли не все эксперты и журналисты уже вручали титул именно «лавинам». Например, тот же «Вегас» дошел до полуфинала не в последнюю очередь благодаря умением навязать силовую борьбу — это подтвердят Райан Ривз, Джонатан Маршессо и Киган Колесар, которых соперники стараются сторониться на площадке.

Лучший пример того, что сила, мощь и тактика «биться-бороться» и по сей день эффективны против комбинационного хоккея, — модель, которой придерживается Барри Тротц. Его банда таким образом подавила сопротивление «Питтсбурга» и «Бостона», хотя многие были убеждены, что те же «мишки» разделаются с «Айлендерс» за счет класса и исполнительского мастерства. На эти претензии «островитяне» ответили Кэлом Клаттербаком и Мэттом Мартином, которым не нужны скорость, превосходное катание и классный дриблинг для того, чтобы задавить соперника, а также Жан-Габриэль Пажо, Мэтью Барзал и Кайл Палмьери с Джорданом Эберле, в этих компонентах заметно прибавившие. Именно поэтому мы видим в полуфинале Кубка Стэнли их, а не Брэда Маршана с Давидом Пастрняком или Сидни Кросби.

Василевский против Варламова, Прайс против Флери

Грядущие баталии будут особенно интересны тем, кто кайфует от игры вратарей, ведь здесь собрались лучшие голкиперы лиги. Андрей Василевский против Семена Варламова, Кэри Прайс против Марка-Андре Флери — обе вратарские дуэли просто на загляденье. Да не обидятся Алекс Неделькович с Тууккой Раском, но на сегодняшний день невозможно представить противостояний лучше.

Команда
Нью-Йорк Айлендерс

Если бы не Варламов, то не увидели бы «Айлендерс» никакого полуфинала, и сей факт отмечали многие болельщики (как нью-йоркской команды, так и соперники). 33-летний россиянин в личном противостоянии с финским голкипером «Брюинз» одержал уверенную локальную победу, в отличие от своего визави Семен именно выручал (169 сейвов в пяти матчах против 128-ми). Оттого вдвойне любопытно, как Варламов проявит себя на фоне четвертый год подряд номинированного на «Везина Трофи» Андрея Василевского, который в этом розыгрыше плей-офф является лучшим по количеству отраженных бросков. А ведь у «Айлендерс» еще припасен Илья Сорокин, который добыл Нью-Йорку победу в первом раунде!

Поспорить с Василевским за звание лучшего голкипера Кубка Стэнли может Кэри Прайс. У вратаря «Монреаля», как и у всей его команды, в этом сезоне открылось второе дыхание, и сейчас «Хабс» очень близки к историческому успеху, что является заслугой Прайса. 33-летний вратарь, который помог Канаде в Сочи взять олимпийское золото, а в 2015 году умудрился собрать «Везину» и «Харт Трофи», ярко напомнил о себе, когда о нем многие уже забыли. Похожая судьба и его будущего дуэлянта: однажды Марк-Андре Флери был с барского плеча выброшен «пингвинами», но по сей день канадец (кстати, тоже добывший своей стране олимпийское золото в Ванкувере) в свои 36 лет дает прикурить большинству вратарей лиги. Неслучайно в этом сезоне он был наконец-то номинирован на «Везину».

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Ждать ли сенсаций? Или финалисты уже известны?

Матчи плей-офф НХЛ всегда были примечательны своей непредсказуемостью, а нынешний розыгрыш по количеству сенсаций уступает, наверное, только прошедшему в Риге чемпионату мира. Главный фаворит в борьбе за Кубок Стэнли не дошел даже до полуфинала, имеющий в своем составе двух лучших хоккеистов современности «Эдмонтон» бесславно «слил» серию «Виннипегу», который в свою очередь ничего не смог поделать в противостоянии с «Канадиенс». «Монреаль» в свою очередь унизил «Торонто», оформив издевательский камбэк с 1−3, а те же «Айлендерс» показали, кто на самом деле является лучшей командой на Востоке. Однако ждать ли новых сюрпризов теперь?

Ожидать можно, но рассчитывать на это, пожалуй, не стоит.

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«Тампа» уже знакома с антихоккеем «Айлендерс», проповедуемым Барри Тротцем, и в прошлом сезоне «молнии» без проблем со своей задачей справились. Сейчас «островитяне» полны желания взять реванш и имеют на это неплохие шансы, но ведь и «Лайтнинг» с тех пор также прогрессировали. Тот запас ресурсов, который имеется у Джона Купера, должен помочь ему во второй раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли. Для иного исхода Тротцу придется действительно чем-то удивить: одной силовой борьбы против Кучерова и Ко здесь может не хватить.

Команда
Монреаль Канадиенс

Это касается и «Монреаля». Объективно на пути «Канадиенс» оказались совершенно беззубые соперники: неудачники из «Торонто» по сути проиграли сами себе, а «Джетс» предпочли довольствоваться удачной игрой против Макдэвида и Драйзайтля и забили на борьбу с «Хабс». В противостоянии с «Вегасом» подопечные Доминика Дюшарма на подобное могут даже не рассчитывать. Прямо сейчас «Голден Найтс» являются одной из самых сбалансированных команд в НХЛ: помимо надежного Флери в их составе имеются опытный Ши Теодор, забивные Марк Стоун, Макс Пачиоретти и все тот же Маршессо, а также Алекс Пьетранджело, который отлично представляет, как добывать победы в кризисных ситуациях. Как и в «Тампе», у «рыцарей» выстроена рабочая система, благодаря которой команда во всех трех своих сезонах в НХЛ бьется в плей-офф и претендует на титул. В битве с «Колорадо» подопечные Питера Дебура разыграли скрытый финал Кубка, а теперь близки к тому, чтобы сразиться в настоящем.

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