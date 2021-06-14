Шоу русских вратарей и неожиданный результат. «Айлендерс» с Варламовым взяли первый матч полуфинала Кубка Стэнли

Серия «Тампа» — «Айлендерс» воспринималась как дуэль русских вратарей не только в России, но и в Северной Америке. Big Cat — Василевский в этом плей-офф человек, которым восхищаются даже соперники «Лайтнинг», настолько Андрей восхитителен. Про Семена Варламова говорят меньше, однако все понимают, что если бы не он, не было бы победы над «Бостоном». Вот и перед первой игрой полуфинала Кубка Стэнли только и были разговоры, что о голкиперах. Впервые в истории MVP плей-офф НХЛ может стать русский вратарь. Правда, для начала ему нужно выйти в финал, а потом выиграть «чашку».

Василевский и Варламов не подвели в субботнем матче. С первых минут к ним было приковано все внимание зрителей, и своей игрой они доказывали, что не зря их называют героями. В первом периоде голкипер «Тампы» запомнился суперсэйвами — остановил броски Пажо и Палмьери с позиций, с которых, казалось, невозможно не забить. Спасения Варламова были не такими эффектными, но тоже крайне полезными. Именно Семен на первых минутах остановил рвавшихся вперед игроков «молний», позволив тем самым своим партнерам поймать игру.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQEoyCKB2R0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQEoyCKB2R0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQEoyCKB2R0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey photo & video (@tophockeyphoto)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И если в первые десять минут хозяева владели полным преимуществом, то затем «Айлендерс» плотно засели в зоне соперника. Команды не поражали скоростями, а вот борьбы было много. О чем говорить, если после первого вбрасывания Клаттербак ударил Савара, а потом получил в ответ от Сергачева. По хитам по ходу игры было примерное равенство, как, впрочем, долгое время и по счету. После перерыва «островитяне» продолжили гнуть свою линию, еще поиграли в большинстве (правда, без результата). Были и сэйвы от Варламова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQEu7QBhZvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQEu7QBhZvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQEu7QBhZvJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey photo & video (@tophockeyphoto)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако у ворот Василевского было интереснее: сначала Бэйли попал в перекладину, затем Барзал открыл счет. Игроки «Тампы» ошиблись в средней зоне, Мэт подхватил шайбу и убежал к воротам — Рутта догнать его просто не успел.

Режиссер трансляции сразу после гола показал крупным планом Джона Купера. Даже через маску было видно, что главный тренер «Лайтнинг» в бешенстве. Да и его хоккеисты были немного в шоке. Неожиданно мощная атака команды перестала работать. Проблема была и в том, что «Айлендерс» играли дисциплинировано, а ведь большинство является главным оружием «Тампы» — реализация в плей-офф 41,7%. Лишь за 37 секунд до конца второго периода хозяева впервые получили возможность сыграть «пять на четыре». Но из этой попытки ничего не получилось.

Хоккей НХЛ 2020-2021 1/2 финала, 16.06.2021, 3:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс -

В третьем периоде потрясающие моменты были у Годро и Киллорна, однако Варламов сыграл великолепно. А партнеры помогли своему вратарю, удвоив преимущество. Пулок броском от синей сделал 2:0. Андрей мог сыграть надежнее, но здесь вопросы все-таки стоит задать полевым игрокам, которые упустили соперника. Кучеров к этому моменту заработал «-2», чем неприятно удивил. За весь матч он нанес только один бросок в створ.