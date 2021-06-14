Шоу русских вратарей и неожиданный результат. «Айлендерс» с Варламовым взяли первый матч полуфинала Кубка Стэнли
Василевский сыграл хорошо, а вот Кучеров неприятно удивил.
Василевский сыграл хорошо, а вот Кучеров неприятно удивил.
Серия «Тампа» — «Айлендерс» воспринималась как дуэль русских вратарей не только в России, но и в Северной Америке. Big Cat — Василевский в этом
Василевский и Варламов не подвели в субботнем матче. С первых минут к ним было приковано все внимание зрителей, и своей игрой они доказывали, что не зря их называют героями. В первом периоде голкипер «Тампы» запомнился суперсэйвами — остановил броски Пажо и Палмьери с позиций, с которых, казалось, невозможно не забить. Спасения Варламова были не такими эффектными, но тоже крайне полезными. Именно Семен на первых минутах остановил рвавшихся вперед игроков «молний», позволив тем самым своим партнерам поймать игру.
И если в первые десять минут хозяева владели полным преимуществом, то затем «Айлендерс» плотно засели в зоне соперника. Команды не поражали скоростями, а вот борьбы было много. О чем говорить, если после первого вбрасывания Клаттербак ударил Савара, а потом получил в ответ от Сергачева. По хитам по ходу игры было примерное равенство, как, впрочем, долгое время и по счету. После перерыва «островитяне» продолжили гнуть свою линию, еще поиграли в большинстве (правда, без результата). Были и сэйвы от Варламова.
Однако у ворот Василевского было интереснее: сначала Бэйли попал в перекладину, затем Барзал открыл счет. Игроки «Тампы» ошиблись в средней зоне, Мэт подхватил шайбу и убежал к воротам — Рутта догнать его просто не успел.
Режиссер трансляции сразу после гола показал крупным планом Джона Купера. Даже через маску было видно, что главный тренер «Лайтнинг» в бешенстве. Да и его хоккеисты были немного в шоке. Неожиданно мощная атака команды перестала работать. Проблема была и в том, что «Айлендерс» играли дисциплинировано, а ведь большинство является главным оружием «Тампы» — реализация в
В третьем периоде потрясающие моменты были у Годро и Киллорна, однако Варламов сыграл великолепно. А партнеры помогли своему вратарю, удвоив преимущество. Пулок броском от синей сделал 2:0. Андрей мог сыграть надежнее, но здесь вопросы
Почти 15 минут оставалось у «Тампы» на кабмэк, вот только пройти оборону ньюйоркцев было практически нереально. Да и гости не забывали об атаке. «Айлендерс» за минуту до конца пропустили в меньшинстве от Поинта, но удержали победу. Итог первой встречи — сенсация, ведь команду из Флориды называли явным фаворитом. Барри Тротц в очередной раз показал, что с ним нужно считаться. Эта серия обещает быть захватывающей.