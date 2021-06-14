У Варламова и Сорокина по 4 победы подряд в одном плей-офф. Это 3-й случай в истории вратарских тандемов
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31 в матче ½ финала Кубка Стэнли с «Тампой» (2:1, 1−0) и был признан второй звездой.
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31 в матче ½ финала Кубка Стэнли с «Тампой» (2:1, 1−0) и был признан второй звездой.
Россиянин одержал четвертую победу подряд в текущем
До этого за всю историю Кубка Стэнли было только два случая, когда по ходу одного розыгрыша два голкипера одного клуба одерживали не менее чем по четыре победы подряд.
В 1980 году вратари «Филадельфии» Фил Майр и Пит Питерс выдали серии из 5 выигранных матчей, а в 1972-м отличился тандем из «Бостона»: у Эдди Джонстона было 6 побед подряд, у Джерри Чиверса — 5.