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09:14 (мск), источник: Sports.Ru

У Варламова и Сорокина по 4 победы подряд в одном плей-офф. Это 3-й случай в истории вратарских тандемов

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31 в матче ½ финала Кубка Стэнли с «Тампой» (2:1, 1−0) и был признан второй звездой.

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Источник: AP 2021

Россиянин одержал четвертую победу подряд в текущем плей-офф. Ранее серию из 4 выигранных матчей в нынешнем розыгрыше выдал вратарь ньюйоркцев Илья Сорокин.

До этого за всю историю Кубка Стэнли было только два случая, когда по ходу одного розыгрыша два голкипера одного клуба одерживали не менее чем по четыре победы подряд.

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В 1980 году вратари «Филадельфии» Фил Майр и Пит Питерс выдали серии из 5 выигранных матчей, а в 1972-м отличился тандем из «Бостона»: у Эдди Джонстона было 6 побед подряд, у Джерри Чиверса — 5.

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