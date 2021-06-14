Кто из россиян уезжает в НХЛ перед сезоном-2021/2022, Подколзин, Чинахов, Ткачёв, Мифтахов
У некоторых из них есть хорошие шансы сходу попасть в основу.
У некоторых из них есть хорошие шансы сходу попасть в основу.
Ежегодно игроки со всего мира отправляются в Северную Америку, чтобы попытать счастья в НХЛ. В их число, конечно же, входят и россияне. Не успел ещё закончиться розыгрыш Кубка Стэнли, а мы уже знаем имена нескольких наших соотечественников, которые подписали контракты в НХЛ и в следующем сезоне будут пытаться закрепиться в лучшей лиге мира. Они покорят Америку или быстро вернутся домой?
В полку российских защитников «Аризоны» прибыло. К Илье Любушкину, который защищал цвета «Койотс» на протяжении трёх сезонов, в ближайшее время присоединится Владислав Провольнев, покинувший череповецкую «Северсталь» и подписавший с «койотами» однолетний контракт. В своё время 26-летний игрок оказался не нужен московскому «Спартаку», но в Череповце он быстро стал одним из лидеров обороны. Правда, именно в своей непосредственной деятельности Владислав уступал бывшему одноклубнику Кириллу Адамчуку. Провольнев достаточно хорош в силовой игре, но в предыдущем сезоне он хитовал реже «новичка» «Ак Барса» и также блокировал меньше бросков.
Возможно, закрепиться в НХЛ россиянину это не помешает. У Владислава хорошая нацеленность на ворота соперника, и в паре с тем же Любушкиным он мог бы чаще подключаться в атаку, в то время как Илья больше бы сосредотачивался на обороне, как это нередко происходило в его сочетании с Оливером
Решение Коновалова переехать в Канаду именно сейчас выглядит абсолютно логичным — в «Локомотиве» ставку делают на более опытного Эдди Паскуале, который шикарно провёл два первых года в КХЛ, а вот в Альберте ситуация с голкиперами, мягко говоря, не лучшая. Большую часть сезона ворота «нефтяников» защищал 39-летний Майк Смит, проводящий последние годы на высшем уровне и не являющийся выдающимся голкипером. Его сменщик Микко Коскинен, отлично знакомый российским болельщикам, в прошедшем чемпионате внезапно из среднего по меркам НХЛ вратаря превратился во вратаря уровнем ниже среднего и потерял место в основе по ходу регулярки. На стражей ворот из
В такой момент приезд Ильи становится для клуба глотком свежего воздуха. 22-летний россиянин обладает большим талантом, который в «Эдмонтоне» готовы развивать. Скорее всего, Коновалов начнёт сезон в АХЛ, но вполне вероятно, что очень скоро в лучшей лиге мира появится ещё один наш вратарь.
Наверняка в АХЛ начнёт следующую регулярку и другой талантливый российский голкипер. Амир Мифтахов принял участие в 7 матчах регулярного сезона КХЛ — 2020/2021. 21-летний вратарь завершил первую игру в чемпионате против хабаровского «Амура» и сходу оформил «сухарь», отразив 23 броска. Амир солидно смотрелся ещё в нескольких встречах, и на
Возможно, переезд в США позволит Амиру перезагрузиться. На статус первого номера «Тампы», естественно, рассчитывать не приходится — вытеснить Андрея Василевского попросту нереально. Но вот организовать третий российский вратарский дуэт в НХЛ Мифтахову вполне по силам. Хорошего бэкапа у одного из лучших голкиперов в мире нет, и почему бы именно бывшему игроку «Ак Барса» им не стать. Конкуренцию Амиру составит не менее перспективный швед Хуго Альнефельт, и это противостояние за место в «Тампе» будет очень интересным.
Владимир становился лучшим бомбардиром СКА по итогам обоих двух сезонов, проведённых в
В солнечном
Высокие ожидания будут от
«Василий — настоящий боец, который играет в агрессивный хоккей. Он эффективно использует габариты и технику, чтобы подбираться к воротам и играть результативно. Мы рады, что подписали с ним контракт. Он станет отличным дополнением к нашему молодому и талантливому костяку», — так прокомментировал подписание соглашения с россиянином генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.
Вполне возможно, что Подколзина не станут отправлять в АХЛ и сразу дадут игровое время в основном составе.
Лучший новичок сезона-2020/2021 в КХЛ решил не продлевать контракт с родным клубом и после первого же года на взрослом уровне отправился покорять Америку. В том, что Егор обладает огромным талантом, сомнений нет. Но очень может быть, что решение уехать за океан при первой же возможности было поспешным. В Омске Чинахову были готовы предложить хорошее игровое время и продолжение развития под руководством одного из лучших тренеров в лиге — Боба Хартли. Однако молодой нападающий решил пойти за мечтой.
К чему его это приведёт — пока непонятно. У Егора есть все качества, чтобы заиграть в НХЛ, но его перспективы сильно зависят от главного тренера, который, как известно, недавно сменился у «Блю Джекетс».
«Авангард» вообще страдает больше всех в это межсезонье. Ястребы лишились многих лидеров чемпионского состава, а в НХЛ, кроме Чинахова, уехал центральный нападающий Кирилл Семёнов. Мастер игры на вбрасываниях, выполняющий огромный объём работы на льду, отправился путём
Переход в «Мэйпл Лифс» — большой риск для любого форварда, Александр Барабанов не даст соврать. Однако Семёнов очень может пригодиться «листьям» в игре на «точке» и в меньшинстве, поэтому у него есть шансы зацепиться за место в