Кто из россиян уезжает в НХЛ перед сезоном-2021/2022, Подколзин, Чинахов, Ткачёв, Мифтахов

Ежегодно игроки со всего мира отправляются в Северную Америку, чтобы попытать счастья в НХЛ. В их число, конечно же, входят и россияне. Не успел ещё закончиться розыгрыш Кубка Стэнли, а мы уже знаем имена нескольких наших соотечественников, которые подписали контракты в НХЛ и в следующем сезоне будут пытаться закрепиться в лучшей лиге мира. Они покорят Америку или быстро вернутся домой?

Владислав Провольнев («Аризона»)

В полку российских защитников «Аризоны» прибыло. К Илье Любушкину, который защищал цвета «Койотс» на протяжении трёх сезонов, в ближайшее время присоединится Владислав Провольнев, покинувший череповецкую «Северсталь» и подписавший с «койотами» однолетний контракт. В своё время 26-летний игрок оказался не нужен московскому «Спартаку», но в Череповце он быстро стал одним из лидеров обороны. Правда, именно в своей непосредственной деятельности Владислав уступал бывшему одноклубнику Кириллу Адамчуку. Провольнев достаточно хорош в силовой игре, но в предыдущем сезоне он хитовал реже «новичка» «Ак Барса» и также блокировал меньше бросков.

Возможно, закрепиться в НХЛ россиянину это не помешает. У Владислава хорошая нацеленность на ворота соперника, и в паре с тем же Любушкиным он мог бы чаще подключаться в атаку, в то время как Илья больше бы сосредотачивался на обороне, как это нередко происходило в его сочетании с Оливером Экманом-Ларссоном. К тому же топ-6 «Аризоны» очень часто подвергается ротации: лишь двое защитников «Койотс» целиком отыграли предыдущий чемпионат. Поэтому шанс проявить себя в НХЛ у Провольнева точно появится, главное — усердно работать.

Илья Коновалов («Эдмонтон»)

Решение Коновалова переехать в Канаду именно сейчас выглядит абсолютно логичным — в «Локомотиве» ставку делают на более опытного Эдди Паскуале, который шикарно провёл два первых года в КХЛ, а вот в Альберте ситуация с голкиперами, мягко говоря, не лучшая. Большую часть сезона ворота «нефтяников» защищал 39-летний Майк Смит, проводящий последние годы на высшем уровне и не являющийся выдающимся голкипером. Его сменщик Микко Коскинен, отлично знакомый российским болельщикам, в прошедшем чемпионате внезапно из среднего по меркам НХЛ вратаря превратился во вратаря уровнем ниже среднего и потерял место в основе по ходу регулярки. На стражей ворот из фарм-клубов в «Эдмонтоне», похоже, особо не рассчитывают. В совокупности у «Ойлерз» нет ни одного достойного кандидата на то, чтобы в долгосрочной перспективе стать номером один.

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В такой момент приезд Ильи становится для клуба глотком свежего воздуха. 22-летний россиянин обладает большим талантом, который в «Эдмонтоне» готовы развивать. Скорее всего, Коновалов начнёт сезон в АХЛ, но вполне вероятно, что очень скоро в лучшей лиге мира появится ещё один наш вратарь.

Амир Мифтахов («Тампа-Бэй»)

Наверняка в АХЛ начнёт следующую регулярку и другой талантливый российский голкипер. Амир Мифтахов принял участие в 7 матчах регулярного сезона КХЛ — 2020/2021. 21-летний вратарь завершил первую игру в чемпионате против хабаровского «Амура» и сходу оформил «сухарь», отразив 23 броска. Амир солидно смотрелся ещё в нескольких встречах, и на какой-то момент показалось, что он наконец-таки созрел для КХЛ. Однако после неудачного выступления с «Сибирью» в октябре 2020 Мифтахов больше ни разу не вышел на лёд во взрослой лиге. Затем последовал неоднозначный МЧМ, после которого молодой страж ворот и вовсе пропал с радаров, проведя остаток сезона в «Барсе».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COYUnTGB9Z3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COYUnTGB9Z3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COYUnTGB9Z3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Amir Miftakhov (@amir_miftakhov_1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, переезд в США позволит Амиру перезагрузиться. На статус первого номера «Тампы», естественно, рассчитывать не приходится — вытеснить Андрея Василевского попросту нереально. Но вот организовать третий российский вратарский дуэт в НХЛ Мифтахову вполне по силам. Хорошего бэкапа у одного из лучших голкиперов в мире нет, и почему бы именно бывшему игроку «Ак Барса» им не стать. Конкуренцию Амиру составит не менее перспективный швед Хуго Альнефельт, и это противостояние за место в «Тампе» будет очень интересным.

Владимир Ткачёв («Лос-Анджелес»)

Владимир становился лучшим бомбардиром СКА по итогам обоих двух сезонов, проведённых в Санкт-Петербурге. Но в Северной столице от Ткачёва всё-таки ждали большего. К сожалению для петербуржцев, выдающуюся техничность 25-летний нападающий сочетал с нестабильностью и неспособностью повести за собой команду в те моменты, когда ей нужен лидер.

В солнечном Лос-Анджелесе на Владимира точно не будет оказываться такого давления. У нынешних «королей» лидеров не так много, но от Ткачёва точно не будут ожидать, что он станет тем игроком, который будет в одиночку решать исход встречи. Конечно, это должно облегчить психологическую нагрузку на россиянина, который без такой ответственности сможет показывать свой лучший хоккей.

Василий Подколзин («Ванкувер»).

Высокие ожидания будут от экс-одноклубника Владимира Ткачёва по СКА Василия Подколзина. За 19-летнего нападающего, который успел навести шороху в КХЛ в составе «молодёжной» тройки с Иваном Морозовым и Кириллом Марченко, «Ванкувер» отдал свой первый выбор на драфте 2019 года. Спрос с Подколзина в Канаде будет высоким, но, конечно, не сразу. Руководители «Кэнакс» верят в Василия и высоко ценят его спортивные качества.

«Василий — настоящий боец, который играет в агрессивный хоккей. Он эффективно использует габариты и технику, чтобы подбираться к воротам и играть результативно. Мы рады, что подписали с ним контракт. Он станет отличным дополнением к нашему молодому и талантливому костяку», — так прокомментировал подписание соглашения с россиянином генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

Вполне возможно, что Подколзина не станут отправлять в АХЛ и сразу дадут игровое время в основном составе.

Егор Чинахов («Коламбус»)

Лучший новичок сезона-2020/2021 в КХЛ решил не продлевать контракт с родным клубом и после первого же года на взрослом уровне отправился покорять Америку. В том, что Егор обладает огромным талантом, сомнений нет. Но очень может быть, что решение уехать за океан при первой же возможности было поспешным. В Омске Чинахову были готовы предложить хорошее игровое время и продолжение развития под руководством одного из лучших тренеров в лиге — Боба Хартли. Однако молодой нападающий решил пойти за мечтой.

К чему его это приведёт — пока непонятно. У Егора есть все качества, чтобы заиграть в НХЛ, но его перспективы сильно зависят от главного тренера, который, как известно, недавно сменился у «Блю Джекетс».

Кирилл Семёнов («Торонто»)

«Авангард» вообще страдает больше всех в это межсезонье. Ястребы лишились многих лидеров чемпионского состава, а в НХЛ, кроме Чинахова, уехал центральный нападающий Кирилл Семёнов. Мастер игры на вбрасываниях, выполняющий огромный объём работы на льду, отправился путём экс-одноклубника Ильи Михеева, воссоединившись с ним в «Торонто».