Скандальный русский талант покинет столицу США? «Вашингтон» ищет варианты расставания с Кузнецовым
Евгений может перейти в «Коламбус» или «Сиэтл».
Евгений может перейти в «Коламбус» или «Сиэтл».
Несколько дней назад один из ветеранов заокеанской спортивной журналистики Кевин Аллен, работающий в USA Today, предложил свою версию 15 сделок, которые необходимы командам НХЛ в предстоящее межсезонье. Среди них, под номером восемь, было такое интересное предложение:
«Руководство «Коламбус Блю Джекетс» должно позвонить в «Вашингтон» насчет Евгения Кузнецова. «Синим мундирам» необходим атакующий центрфорвард, а «столичным» нужно освободить место под потолком зарплат. Да, у Кузнецова есть модифицированный пункт в контракте о запрете на обмен, но, возможно, он был бы не против сыграть за «Коламбус», — отметил Аллен.
Все это дало повод поразмышлять о будущем Кузнецова в «Вашингтоне», поскольку уровень недовольства Евгением уже заставлял руководство клуба открыто говорить о рассмотрении всех вариантов.
Относительно будущего в «Вашингтоне» задумывались многие. Известно мнение, что нынешним летом менеджмент «Кэпиталз», уставший от постоянных проблем с Евгением, будет пытаться его обменять — виной тому два продолжительных периода отсутствия россиянина, пропуск матчей по дисциплинарным причинам и нестабильная игра.
Если «Кэпы» и в самом деле хотят двигаться дальше и всерьез намерены избавиться от ставшего скандальным Кузнецова, то болельщикам «Вашингтона» стоит помнить о следующих вещах. Первая — это запретный пункт в контракте, который включает в себя список из 15 команд, куда игрока невозможно отправить. Вторая — это $ 7,8 млн зарплаты, которая будет учитываться под потолком в ближайшие четыре года, что сильно осложнит поиск возможного партнера по сделке. Наконец, третий нюанс заключается в том, что взамен Евгения «Вашингтону» тоже нужен центр, так как в системе клуба пока нет человека, который мог бы восполнить пробел и занять место россиянина. Главный «проспект» в данном амплуа — 20-летний Коннор Макмайкл, который пока не готов взять на себя обязанности центра первого звена.
«Сезон для Евгения был непоследовательным, нестабильным. В прошлом он был важным фактором в
Генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан также выразил разочарование действиями Кузнецова, хотя и признал, что оценивать его игру достаточно сложно
«Мы хотим от него большей отдачи, особенно если учесть, какую он получает зарплату. Но сложно оценить, какое влияние на него оказал коронавирус. Три года назад мы выиграли Кубок Стэнли, потому что у нас была хорошая глубина состава в центре. Это очень важно. Кузнецов должен играть
«Если бы у “Вашингтона” была возможность обменять Кузнецова и
Как говорится, в спорте нет ничего более неприятного, чем нереализованный потенциал. Именно поэтому Евгений, который обладает огромным талантом, вызывает такие эмоции, поскольку реализовать свои возможности у россиянина никак не получается.
Найти реальный вариант обмена Кузнецова будет очень непросто, а вот сценарий, при котором Евгения может забрать себе новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выглядит более реалистичным. У «Столичных» нет необходимости непременно помещать челябинца в список защищенных — подобный пункт в контракте есть только у Никласа Бекстрема. И если «Вашингтон» оставит россиянина без защиты, то трудно представить, что «Сиэтл» не выберет талантливого центра, находящегося на пике карьеры. Да, «Вашингтон» ничего не получит взамен, но освободит под потолком зарплат почти $ 8 млн, которые можно будет потратить на нового центрфорварда.
Впрочем, некоторое время назад появился крайне интересный слух, который заключается в том, что «Вашингтон» может быть заинтересован в приобретении Джека Айкела. 24-летний форвард измучился проигрывать в беспросветном «Баффало» и открыто говорил о том, что был бы не против играть за более боеспособный коллектив. Для «Кэпиталз» это было бы идеальной заменой Кузнецову, даже если при обмене «Столичным» пришлось бы
«Осенью 2017 года сам Кузнецов говорил, что еще до подписания контракта ожидал, что на него будет оказываться давление. Но утверждал, что это иногда необходимо. Сейчас все выглядит значительно хуже, чем тогда. Евгений получает приличные деньги и приличное игровое время. У него четырехлетняя дисквалификация на международные матчи
Что же касается вышеупомянутой идеи Кевина Аллена о возможной сделке с «Коламбусом», то здесь логика понятна. Бывший главный тренер «мундиров» Джон Торторелла не сработался ни с Райаном Джохансеном, ни с
Покупка Кузнецова имела бы смысл и в свете предстоящего дебюта в НХЛ Егора Чинахова, вокруг которого «Коламбус» может строить свое будущее. Другое дело, что на роль
В любом случае, для Кузнецова предстоящее лето и последующий за ним сезон будут определяющими.