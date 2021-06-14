Скандальный русский талант покинет столицу США? «Вашингтон» ищет варианты расставания с Кузнецовым

Несколько дней назад один из ветеранов заокеанской спортивной журналистики Кевин Аллен, работающий в USA Today, предложил свою версию 15 сделок, которые необходимы командам НХЛ в предстоящее межсезонье. Среди них, под номером восемь, было такое интересное предложение:

«Руководство «Коламбус Блю Джекетс» должно позвонить в «Вашингтон» насчет Евгения Кузнецова. «Синим мундирам» необходим атакующий центрфорвард, а «столичным» нужно освободить место под потолком зарплат. Да, у Кузнецова есть модифицированный пункт в контракте о запрете на обмен, но, возможно, он был бы не против сыграть за «Коламбус», — отметил Аллен.

Все это дало повод поразмышлять о будущем Кузнецова в «Вашингтоне», поскольку уровень недовольства Евгением уже заставлял руководство клуба открыто говорить о рассмотрении всех вариантов.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CObUMEbFJ5s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by RMNB (@rmnb_blog)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Убрать Кузнецова? Будет дыра в составе.

Относительно будущего в «Вашингтоне» задумывались многие. Известно мнение, что нынешним летом менеджмент «Кэпиталз», уставший от постоянных проблем с Евгением, будет пытаться его обменять — виной тому два продолжительных периода отсутствия россиянина, пропуск матчей по дисциплинарным причинам и нестабильная игра.

Если «Кэпы» и в самом деле хотят двигаться дальше и всерьез намерены избавиться от ставшего скандальным Кузнецова, то болельщикам «Вашингтона» стоит помнить о следующих вещах. Первая — это запретный пункт в контракте, который включает в себя список из 15 команд, куда игрока невозможно отправить. Вторая — это $ 7,8 млн зарплаты, которая будет учитываться под потолком в ближайшие четыре года, что сильно осложнит поиск возможного партнера по сделке. Наконец, третий нюанс заключается в том, что взамен Евгения «Вашингтону» тоже нужен центр, так как в системе клуба пока нет человека, который мог бы восполнить пробел и занять место россиянина. Главный «проспект» в данном амплуа — 20-летний Коннор Макмайкл, который пока не готов взять на себя обязанности центра первого звена.

«Сезон для Евгения был непоследовательным, нестабильным. В прошлом он был важным фактором в команде-победителе. Поэтому нынешнее лето будет иметь для него огромное значение, ему необходимо тренироваться и приехать в тренинг-кемп в отличной форме, чтобы продвинуться вперед и сыграть хороший сезон», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

Генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан также выразил разочарование действиями Кузнецова, хотя и признал, что оценивать его игру достаточно сложно из-за того, что он дважды перенес коронавирус.

«Мы хотим от него большей отдачи, особенно если учесть, какую он получает зарплату. Но сложно оценить, какое влияние на него оказал коронавирус. Три года назад мы выиграли Кубок Стэнли, потому что у нас была хорошая глубина состава в центре. Это очень важно. Кузнецов должен играть по-максимуму. Если он не сможет выйти на свой высший уровень, то мы не станем хорошей командой и нам придется принимать другие решения», — намекнул босс, добавив, что возможен обмен любого игрока, если это будет иметь смысл — за исключением Овечкина и Бекстрема.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPWyH5aAsyv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPWyH5aAsyv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPWyH5aAsyv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Loyal Caps (@loyalcaps)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если бы у “Вашингтона” была возможность обменять Кузнецова и как-то заполнить дыру в центре, образовавшуюся после его ухода, то клуб бы это сделал. Тем более, там работает генеральный менеджер, который не боится проводить обмены», — отметил известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн.

Как говорится, в спорте нет ничего более неприятного, чем нереализованный потенциал. Именно поэтому Евгений, который обладает огромным талантом, вызывает такие эмоции, поскольку реализовать свои возможности у россиянина никак не получается.

«Вы не хотели бы раскусить этот орешек?»

Найти реальный вариант обмена Кузнецова будет очень непросто, а вот сценарий, при котором Евгения может забрать себе новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выглядит более реалистичным. У «Столичных» нет необходимости непременно помещать челябинца в список защищенных — подобный пункт в контракте есть только у Никласа Бекстрема. И если «Вашингтон» оставит россиянина без защиты, то трудно представить, что «Сиэтл» не выберет талантливого центра, находящегося на пике карьеры. Да, «Вашингтон» ничего не получит взамен, но освободит под потолком зарплат почти $ 8 млн, которые можно будет потратить на нового центрфорварда.

Впрочем, некоторое время назад появился крайне интересный слух, который заключается в том, что «Вашингтон» может быть заинтересован в приобретении Джека Айкела. 24-летний форвард измучился проигрывать в беспросветном «Баффало» и открыто говорил о том, что был бы не против играть за более боеспособный коллектив. Для «Кэпиталз» это было бы идеальной заменой Кузнецову, даже если при обмене «Столичным» пришлось бы как-то «подмазать» руководство «клинков» какой-то добивкой или частичным сохранением зарплаты Евгения у себя под потолком. Но пресловутый список из 15 команд, куда россиянин не желает переходить, наверняка будет включать в себя «Баффало», причем «Сэйбрз» вполне может быть в нем на первой-второй строчках. Переходить в стан безнадежного аутсайдера, где постоянно меняются тренеры, а руководство ведет себя непредсказуемо — это вряд ли то, чего ждет сам Евгений. Кроме того, если Айкел будет доступен для обмена, в борьбу за него включится команд 20.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLDm1bkF8lM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLDm1bkF8lM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLDm1bkF8lM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Listen2This1 (@listen2thisone)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Осенью 2017 года сам Кузнецов говорил, что еще до подписания контракта ожидал, что на него будет оказываться давление. Но утверждал, что это иногда необходимо. Сейчас все выглядит значительно хуже, чем тогда. Евгений получает приличные деньги и приличное игровое время. У него четырехлетняя дисквалификация на международные матчи из-за положительного теста на кокаин. За прошлый сезон он дважды сдал положительный тест на коронавирус, хотя правила НХЛ в этом плане были очень строгими. Центрфорвард, который зарабатывает $ 7,8 млн в год, лишь изредка играет так, как этого стоит. Вы не хотели бы раскусить этот орешек, господа из Кракен?», — задался вопросом обозреватель Washington Post Барри Сврлуга.

Что же касается вышеупомянутой идеи Кевина Аллена о возможной сделке с «Коламбусом», то здесь логика понятна. Бывший главный тренер «мундиров» Джон Торторелла не сработался ни с Райаном Джохансеном, ни с Пьером-Люком Дюбуа, в результате чего клуб остался без первого центра. Приобретение Патрика Лайне пока оставило больше вопросов, чем ответов, а кроме этого, финскому снайперу также необходим контракт на следующий сезон.

Покупка Кузнецова имела бы смысл и в свете предстоящего дебюта в НХЛ Егора Чинахова, вокруг которого «Коламбус» может строить свое будущее. Другое дело, что на роль дядьки-наставника Евгений пока вряд ли подойдет — слишком уж заметны его собственные ошибки. Да и достойной компенсации за челябинца «Коламбус» может и не найти. Впрочем, Лайне, как он сам утверждал, всегда восторгался Овечкиным, а в детстве даже вешал над кроватью его постер, но проблема с центральным нападающим при этом варианте для «Вашингтона» сохранится.