Избавятся от русской звезды? «Сент-Луис» может расстаться с Тарасенко, ему самому не помешает смена обстановки
Владимира мог бы забрать «Сиэтл», но лучше не терять игрока просто так.
Владимира мог бы забрать «Сиэтл», но лучше не терять игрока просто так.
Чем ближе драфт расширения и вступление в НХЛ нового клуба из Сиэтла, тем больше становится предположений относительно списков защищенных. Кто попадет под защиту от выбора новичка лиги, а кого из действующих лидеров отдадут — вопрос наиважнейший для многих нынешних команд. Ясно то, что правила защиты хоккеистов будут достаточно строгими и всех сильных игроков защитить не удастся. Не случайно еще три года назад, когда в НХЛ появился «Вегас», комиссар лиги Гэри Беттмэн говорил, что нельзя взять у новобранца полмиллиарда долларов «входных» денег и подсунуть ему никуда не годную команду.
Стало быть, «Сиэтл» будет комплектоваться из вполне приличных хоккеистов, среди которых могут быть и россияне. А одним из тех кандидатов, которых очень активно обсуждали последние пару недель, является снайпер «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.
За два последних сезона Владимир сыграл суммарно лишь 34 матча — 10 в прошлом году и 24 встречи в нынешнем. Больное плечо, хирургическое вмешательство и длительное восстановление — все это изрядно выбило россиянина из колеи. На что способен Тарасенко сейчас, вряд ли смогут сказать даже боссы «Блюзменов».
После окончания сезона некоторые болельщики «Сент-Луиса» предлагали руководству клуба оставить Владимира незащищенным от драфта расширения. Очевидно, в то, что Тарасенко снова сможет забивать по 40 голов за сезон, как это было пять лет назад, они уже не верят.
«Да, волна против того, чтобы защищать Тарасенко, была. Причины этого ясны: ему 29 лет, ему сделали три операции на одном плече. Кто знает, забьет ли он снова достаточное количество голов, чтобы оправдать свою зарплату величиной в $7,5 млн? Но мне кажется, что нельзя просто так распроститься с форвардом, который обладает известным голевым потенциалом. Должен быть
Любопытно, что не так давно Тарасенко прекратил сотрудничество с агентом Майком Льютом, бывшим голкипером «Сент-Луиса». Льют состоит в добрых, дружеских отношениях с генеральным менеджером «Сиэтла» Роном Фрэнсисом, с котором они вместе выступали еще за «Хартфорд Уэйлерз». Это можно было бы трактовать, как потенциальное джентльменское соглашение между «Музыкантами» и новичками из «Кракен»: мы оставляет Тарасенко без защиты, но вы его не забираете. Одновременно с этим никто не мешает руководству «Сент-Луиса» изучать варианты обмена Владимира — пусть даже с тем же Фрэнсисом. У Тарасенко есть в контракте запрет на обмен, но он вполне может быть заинтересован в том, чтобы от него отказаться.
В том, что генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг будет изучать вариант обмена Тарасенко, нет никаких сомнений — как успешный руководитель он просто обязан это сделать.
Если «Блюзмены» действительно придут к выводу, что с Владимиром необходимо провести переговоры и попытаться убедить его отказаться от запрета на обмен, это лучше делать как можно быстрее. Обменная ценность Тарасенко неизменно снижается, и чем ближе будет завершение контракта, тем ниже будет его рыночная стоимость.
Что касается слухов и предположений, куда Владимира могут отправить, то здесь нет недостатка в версиях. Болельщики считают, что Тарасенко могут обменять в «Лос-Анджелес»,
Максим Замятин