Тренер сборной Канады Галлан возглавит «Рейнджерс»
Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан в ближайшее время возглавит «Рейнджерс», сообщает журналист Ларри Брукс.
Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан в ближайшее время возглавит «Рейнджерс», сообщает журналист Ларри Брукс.
По сведениям источника, команда из
Ранее Галлан возглавлял «Коламбус», «Флориду», «Вегас», а также был ассистентом главного тренера «Айлендерс».
«Рейнджерс» в сезоне-2020/21 под руководством Дэвида Куинна не смог попасть в