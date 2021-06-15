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08:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «Нэшвилла» Ринне стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи»

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

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38-летний финн опередил Кертиса Габриэля («Сан-Хосе») и Пи Кей Суббана («Нью-Джерси»).

Приз ежегодно вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

В сезоне-2020/21 Ринне провел 24 матча в НХЛ, в которых пропустил 62 шайбы и дважды сыграл на ноль.

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