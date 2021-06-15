Вратарь «Нэшвилла» Ринне стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи»
Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.
38-летний финн опередил Кертиса Габриэля («Сан-Хосе») и Пи Кей Суббана («Нью-Джерси»).
Приз ежегодно вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
В сезоне-2020/21 Ринне провел 24 матча в НХЛ, в которых пропустил 62 шайбы и дважды сыграл на ноль.