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09:18 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 15 июня. «Вегас» дома со счетом 4:1 обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе «Вегаса» отличились Ши Теодор (10-я минута), Алек Мартинес (23), Маттиас Янмарк (33), Ник Холден (51). У «Монреаля» шайбу забросил Коул Кофилд (33).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».

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Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 28 бросков и одержал 90-ю победу в карьере в рамках плей-офф НХЛ. Он стал четвертым голкипером в истории лиги, достигшим этого показателя. Флёри 36 лет, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне он впервые в карьере был номинирован на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующая встреча пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.

В другом полуфинале играют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа». Первая встреча команд прошла 14 июня в Тампе и завершилась победой «Айлендерс» (2:1). Второй матч также пройдет на домашней площадке «Тампы» в ночь на 16 июня.

Вегас Голден Найтс
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
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