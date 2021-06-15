«Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 28 бросков и одержал 90-ю победу в карьере в рамках плей-офф НХЛ. Он стал четвертым голкипером в истории лиги, достигшим этого показателя. Флёри 36 лет, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне он впервые в карьере был номинирован на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.