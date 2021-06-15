«Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ
ТАСС, 15 июня. «Вегас» дома со счетом 4:1 обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинальной серии
ТАСС, 15 июня. «Вегас» дома со счетом 4:1 обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинальной серии
В составе «Вегаса» отличились Ши Теодор (10-я минута), Алек Мартинес (23), Маттиас Янмарк (33), Ник Холден (51). У «Монреаля» шайбу забросил Коул Кофилд (33).
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».
Вратарь «Вегаса»
«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующая встреча пройдет 17 июня в
В другом полуфинале играют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа». Первая встреча команд прошла 14 июня в Тампе и завершилась победой «Айлендерс» (2:1). Второй матч также пройдет на домашней площадке «Тампы» в ночь на 16 июня.