Купер: Василевский — боец. Он отвечает за свою игру и не расклеивается, если что-то не так
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру голкипера команды Андрея Василевского.
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру голкипера команды Андрея Василевского.
«Васи — боец. Он берёт на себя ответственность за свою игру и не расклеивается, если
Напомним, первый матч полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» завершился со счётом 2:1 в пользу «островитян».
Одним из ключевых эпизодов матча стал гол «Айлендерс» на 5-й минуте 3-го периода, который позволил им удвоить преимущество в счёте благодаря щелчку от синей линии 26-летнего канадского защитника «островитян» Райана Пулока, прямым броском прошившего голкипера «Тампы» Андрея Василевского.
Следующий матч между командами состоится в среду, 16 июня. Начало — 3:00 мск.