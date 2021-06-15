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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Купер: Василевский — боец. Он отвечает за свою игру и не расклеивается, если что-то не так

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру голкипера команды Андрея Василевского.

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Источник: Reuters

«Васи — боец. Он берёт на себя ответственность за свою игру и не расклеивается, если что-то идёт не так. Василевский выиграл шесть кубковых серий подряд, и в этой серии я ожидаю от него такой же игры, как в тех», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, первый матч полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» завершился со счётом 2:1 в пользу «островитян».

Одним из ключевых эпизодов матча стал гол «Айлендерс» на 5-й минуте 3-го периода, который позволил им удвоить преимущество в счёте благодаря щелчку от синей линии 26-летнего канадского защитника «островитян» Райана Пулока, прямым броском прошившего голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

Следующий матч между командами состоится в среду, 16 июня. Начало — 3:00 мск.

Тампа-Бэй Лайтнинг
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
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