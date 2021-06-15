Купер: Василевский — боец. Он отвечает за свою игру и не расклеивается, если что-то не так

«Васи — боец. Он берёт на себя ответственность за свою игру и не расклеивается, если что-то идёт не так. Василевский выиграл шесть кубковых серий подряд, и в этой серии я ожидаю от него такой же игры, как в тех», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.