Стаж ворот: сможет ли Варламов остановить команду Василевского

За океаном близится развязка Кубка Стэнли-2021. Во вторник 15 июня «Вегас» в первом матче полуфинальной серии крупно обыграл «Монреаль» (4:1). Днем ранее «Айлендерс» в первом матче обыграли «Тампу» (2:1). Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 30 бросков, а вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 29 сейвов.

«Тампа-Бэй» — «Нью Йорк Айлендерс»

Начав полуфинальную серию с победы 2:1 на выезде, «Айлендерс» многих удивили — уж слишком много сейчас тех, кто верит в нерушимость «Тампы». Тем не менее команда Барри Тротца вчера показала, что ей плевать на котировки букмекеров и она намерена взять реванш у действующего чемпиона за прошлый сезон, когда «Молнии» на этой же стадии выбили «Островитян».

Хоккей НХЛ 2020-2021 1/2 финала, 16.06.2021, 3:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс -

С точки зрения игры в обороне первый матч на «Амали-арене» получился для нью-йоркцев почти эталонным. Игроки «Айлендерс» действовали максимально просто, свели к минимуму количество своих ошибок и привычно надеялись на быстрые контратаки. «Тампа» впервые в этом плей-офф откровенно мучалась и не могла вскрыть построения старика Тротца. Когда же защитники гостей давали сбои, их неизменно подтаскивал Семен Варламов, которого Лига признала второй звездой стартового матча серии.

А вот у российской диаспоры «Тампы» игра не задалась. Михаил Сергачев сыграл крайне невзрачно и ничем не запомнился. Никита Кучеров словно поддержал соотечественника и тоже ушел в тень, сыграв однозначно свой худший матч в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Еще хуже этот вечер сложился для Андрея Василевского. Если в начале встречи российский голкипер несколько раз спас свою команду, а за гол Мэтта Барзала ему точно нельзя предъявлять претензии, то шайба Райана Пулока, который забросил открытым броском от синей линии, точно на его совести. Правда, не стоит думать, что «Лайтнинг» проиграли исключительно из-за ошибки Василевского. Если монструозное нападение «Тампы» не найдет ключи к обороне «Айлендерс», то выйти в финал второй год подряд будет архисложно.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков в разговоре с «Известиями» прокомментировал самую интересную серию третьего раунда.

— Вроде бы везде хоккей закончился, но всё равно он с нами, — отметил Юрий Новиков. — Мы с удовольствием следим за результатами НХЛ и переживаем за россиян, которые играют в полуфинале. Конечно, особый интерес представляет дуэль Василевского и Варламова. Когда дают оценку вратарям, то я всегда говорю, что у вратарей своя дуэль — им нужно обыграть друг друга. Это противостояние на уровне космических вратарских величин — это битва двух лучших вратарей мира, которая войдет не только в историю российского, но и мирового хоккея. Раньше невозможно было представить, что два лучших наших голкипера будут играть на такой стадии. Варламов играет очень надежно — он стал действовать спокойнее. Может быть, мы его немного недооценивали — он постоянно был в тени Бобровского, но по технике Семен сейчас выглядит практически идеально.

Андрей Василевский | Источник: AFP 2021

Эксперт считает, что не стоит обвинять Василевского в поражении своей команды в первой игре.

— За каждым спасением вратаря стоит труд, который не виден зрителям, — подчеркнул Юрий Новиков. — Если посчитать, сколько отбивает за тренировку или игру вратарь и сколько бросает нападающий, то прогрессия будет в десятикратном размере — в количественном отношении вратарь трудится намного больше полевых игроков. Поэтому говорить о голе Пулока сложно. Я всегда говорю, что вратарь отбивает шайбу не руками или ногами, а головой, которая дает импульс в мозг. Я бы не сказал, что в этом голе был виноват Василевский. Здесь вопрос к нападающим «Тампы» — они должны были помогать вратарю. Неужели они думали, что он всё время будет играть «на ноль»? К Андрею не может быть претензий.

Хоккей НХЛ 2020-2021 1/2 финала, 17.06.2021, 4:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -

«Монреаль» — «Вегас»

Если в исконно восточной паре «Тампа» — «Айлендерс» мы следим сразу за пятью россиянами, то в западном-восточном противостоянии «Вегас» — «Монреаль» наши болельщики переживают только за Александра Романова. И, к сожалению, талантливый защитник клуба из Квебека провалил стартовую игру полуфинала. «Канадиенс» на выезде без шансов влетели «Рыцарям» 1:4, а внук Зинэтулы Билялетдинова, вышедший в третьей паре со шведом Эриком Густафссоном, заработал «-2» в показатель полезности и отметился разве что сокрушительным силовым приемом на Алексе Пьетранджело в середине первого периода. Хит получился, действительно, эффектным и явно порадовал болельщиков «Монреаля».

«Канадиенс» начали серию очень беззубо, и пока непонятно, как с такой игрой команда Доминика Дюшарма собирается раскалывать парней Питера Дебура и сотворить еще одну сенсацию. Пока что «Вегас» выглядит машиной, которая уже переехала «Колорадо» и готовится выкинуть из плей-офф команду Романова.

— В плей-офф же многое зависит от вратарей, — отметил в разговоре с «Известиями» чемпион мира, совладелец «Вегаса» Алексей Яшин. — Если они играют надежно, то это дает возможность команде более креативно действовать в атаке. Надеюсь, что наши киперы отлично сыграют в серии с «Монреалем» и помогут выйти в финал Кубка Стэнли.