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08:44 (мск), источник: Sport24

В Америке крутят шикарные трюки русского форварда. Кучеров оформил хет-трик из передач, «Тампа» догнала «Айлендерс»

В этом полуфинале — 1:1.

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Источник: AP 2021

Когда в России анонсировали полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс», то прежде всего говорили о вратарской дуэли. Действительно, сразу три русских вратаря в одном из решающих противостояний сезона Национальной хоккейной лиги — событие впечатляющие. К тому же, Андрей Василевский, Семен Варламов и Илья Сорокин берут свое не только количеством, но и качеством, являясь одной из главных причин того, что их команды до сих пор не отправились в отпуск.

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И все-таки за полевых российских игроков, которые участвуют в этом полуфинале, было немного обидно. Можно допустить, что защитник «Тампы» Михаил Сергачев привык к не столь пристальному вниманию к своей персоне, но форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров точно заслуживал большего — пропустив весь регулярный чемпионат из-за травмы, в плей-офф он в очередной раз принялся доказывать свою кубковость и подтверждать статус супербомбардира. Да, в первой игре против «островитян» Никита немного разочаровал, буквально растворившись на льду, но это только добавляло надежды, что в следующих матчах он обязательно выстрелит. В ночь со вторника на среду эти ожидания подтвердились. Загибайте пальцы.

Раз. В середине первого периода Кучеров выдал удивительнейший пас из-за ворот на Брендана Поинта. Все, абсолютно все поверили, что россиянин будет объезжать рамку по лицевому борту, а он, каким-то неуловимым движением, скинул шайбу канадцу. Кра-со-ти-ща!

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Два. В середине второй двадцатиминутки Никита получил передачу под синей линией зоны соперника, крутанулся на 360 градусов вокруг своей оси и вложил хоккейный снаряд в клюшку Ондржея Палата. Еще один бомбический трюк!

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Три. На экваторе третьего игрового отрезка русский форвард заработал еще один результативный балл, на этот раз обойдясь без шедевра. В большинстве он просто перевел шайбу из одного круга вбрасывания в другой, а основную часть миссию по реализации лишнего на себя взял Виктор Хедман.

В итоге, именно три очка Кучерова, парочку из которых сейчас смакуют на американском ТВ и в соцсетях, внесли решающий вклад в победу «Тампы» со счетом 4:2 — клуб из штата Флорида сравнял счет в серии, в которой все точно только начинается. А что же российские вратари? Совместными усилиями Василевский, Варламов и Сорокин совершили 54 спасения, в целом подтвердив свой топ-уровень. Да-да, в матче приняли участие трое наших вратарей и дело не в недовольстве тренеров действиями одного из них. Уже в первом периоде Варламову пришлось покинуть лед после неприятного столкновения с Поинтом. Сменивший его Сорокин провел на льду 7 минут, остался сухим, после чего уступил место пришедшему в себя коллеге.

Вернувшись на площадку Семен неоднократно выручал партнеров, дав понять, что ничего серьезного с ним не случилось.

Официальный сайт НХЛ

А на другом конце площадки в привычном режиме супермена трудился Василевский. Игра этих парней — еще одно доказательство тому, что короткой эта серия вряд ли получится.

Артем Гаев

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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:2
1:1, 1:0, 2:1
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