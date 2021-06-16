В Америке крутят шикарные трюки русского форварда. Кучеров оформил хет-трик из передач, «Тампа» догнала «Айлендерс»
В этом полуфинале — 1:1.
В этом полуфинале — 1:1.
Когда в России анонсировали полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс», то прежде всего говорили о вратарской дуэли. Действительно, сразу три русских вратаря в одном из решающих противостояний сезона Национальной хоккейной лиги — событие впечатляющие. К тому же, Андрей Василевский, Семен Варламов и Илья Сорокин берут свое не только количеством, но и качеством, являясь одной из главных причин того, что их команды до сих пор не отправились в отпуск.
И
Раз. В середине первого периода Кучеров выдал удивительнейший пас
Два. В середине второй двадцатиминутки Никита получил передачу под синей линией зоны соперника, крутанулся на 360 градусов вокруг своей оси и вложил хоккейный снаряд в клюшку Ондржея Палата. Еще один бомбический трюк!
Три. На экваторе третьего игрового отрезка русский форвард заработал еще один результативный балл, на этот раз обойдясь без шедевра. В большинстве он просто перевел шайбу из одного круга вбрасывания в другой, а основную часть миссию по реализации лишнего на себя взял Виктор Хедман.
В итоге, именно три очка Кучерова, парочку из которых сейчас смакуют на американском ТВ и в соцсетях, внесли решающий вклад в победу «Тампы» со счетом 4:2 — клуб из штата Флорида сравнял счет в серии, в которой все точно только начинается. А что же российские вратари? Совместными усилиями Василевский, Варламов и Сорокин совершили 54 спасения, в целом подтвердив свой
Вернувшись на площадку Семен неоднократно выручал партнеров, дав понять, что ничего серьезного с ним не случилось.
А на другом конце площадки в привычном режиме супермена трудился Василевский. Игра этих парней — еще одно доказательство тому, что короткой эта серия вряд ли получится.
Артем Гаев