«Тампа» забила гол «Айлендерс» с нарушением правил, судейский скандал в НХЛ
Новый скандал с арбитрами в лучшей лиге мира. На этот раз обидели «Айлендерс».
Новый скандал с арбитрами в лучшей лиге мира. На этот раз обидели «Айлендерс».
«Тампа» обыграла «Айлендерс» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли, и вряд ли
Арбитры, однозначно, проглядели нарушение в этом эпизоде, не среагировала вовремя и «военная комната» в Торонто. Конечно, количественное преимущество игроков «Тампы» в этом эпизоде никак не повлияло на сам голевой эпизод, однако игра должна была быть остановлена, а «молний» следовало оставить в меньшинстве.
Второй гол не стал победным в этой встрече, но его важность невозможно недооценить. Благодаря ему, «Тампа» во второй раз в матче вышла вперёд, удержала это преимущество до старта третьего отрезка, где уже успех получилось развить. Как знать, как пошла бы игра, будь счёт равным к последней двадцатиминутке? Поэтому можно понять реакцию Барри Тротца, который на скамейке в буквальном смысле рвал и метал, тыча в планшет, где его помощники зафиксировали уже знакомый вам
«Ребята, вы знаете, что на льду было слишком много игроков “Тампы”. Их было семь человек. Я разочарован», — отметил Тротц на послематчевой
«Да, мы видели, что у “Тампы” был перебор игроков во время гола Палата. Я думаю, Тротц говорил об этом с судьями. Это было их упущение, но это хоккей. Такое случается, и мы ничего не можем поделать», — так прокомментировал эпизод форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин.
Вполне корректные коммментарии, но неофициальные лица, не облагаемые гигантскими штрафами за критику судейства, в интернете высказались гораздо жёстче. Один из пользователей «твиттера» упрекнул НХЛ за то, что она в своих официальных аккаунтах смакует гол, забитый с нарушением правил: «НХЛ, перестань целовать Кучерова и Палата в зад. Это должен быть штраф!».
Другой юзер тоже обрушился с критикой именно на НХЛ.
Интересно, что сейчас скандальная ситуация возникла вокруг гола в ворота «Айлендерс», тогда как ранее в
Но правда в словах Кэссиди была: судьи НХЛ нередко прощали игроков «Айлендерс» в тех эпизодах, где удаляли хоккеистов «Бостона». И тот факт, что «островитяне» меньше всех наказываются штрафами в
В первой игре серии с «Тампой» линия судейства по отношению к «Айлендерс» не изменилась. «Островитяне» играли привычно вязко и плотно, но заработали лишь два малых штрафа: в два раза меньше, чем игроки «молний». Второй матч обслуживала другая бригада арбитров, и в этот раз мы увидели парад удалений с обеих сторон.
А что касается ошибок и скандальных ситуаций, то первая возникла как раз применительно к «Тампе». Вот в этом эпизоде за блокировку удалили Пойнта, хотя очевидно, что форварда «молний» на вратаря «Айлендерс» толкал именно защитник «островитян». В этом, как кажется, придуманном меньшинстве «Тампа» пропустила первый гол.
Но потом случилась шайба Палата, где ошибка судей ещё более очевидна. В «Айлендерс», конечно, недовольны, но вряд ли «островитянам», если брать этот
Лев Лукин