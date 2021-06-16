«Тампа» забила гол «Айлендерс» с нарушением правил, судейский скандал в НХЛ

«Тампа» обыграла «Айлендерс» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли, и вряд ли кто-то скажет, что успех «молний» незаслуженный, однако факт остаётся фактом — второй гол в этой встрече «Лайтнинг» забили с нарушением правил. В то время как Палат забрасывал шайбу в ворота Варламова, на льду находилось ещё 6 полевых игроков «Тампы»!

Арбитры, однозначно, проглядели нарушение в этом эпизоде, не среагировала вовремя и «военная комната» в Торонто. Конечно, количественное преимущество игроков «Тампы» в этом эпизоде никак не повлияло на сам голевой эпизод, однако игра должна была быть остановлена, а «молний» следовало оставить в меньшинстве.

Второй гол не стал победным в этой встрече, но его важность невозможно недооценить. Благодаря ему, «Тампа» во второй раз в матче вышла вперёд, удержала это преимущество до старта третьего отрезка, где уже успех получилось развить. Как знать, как пошла бы игра, будь счёт равным к последней двадцатиминутке? Поэтому можно понять реакцию Барри Тротца, который на скамейке в буквальном смысле рвал и метал, тыча в планшет, где его помощники зафиксировали уже знакомый вам стоп-кадр.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DjTms8yktUE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ребята, вы знаете, что на льду было слишком много игроков “Тампы”. Их было семь человек. Я разочарован», — отметил Тротц на послематчевой пресс-конференции.

«Да, мы видели, что у “Тампы” был перебор игроков во время гола Палата. Я думаю, Тротц говорил об этом с судьями. Это было их упущение, но это хоккей. Такое случается, и мы ничего не можем поделать», — так прокомментировал эпизод форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин.

Вполне корректные коммментарии, но неофициальные лица, не облагаемые гигантскими штрафами за критику судейства, в интернете высказались гораздо жёстче. Один из пользователей «твиттера» упрекнул НХЛ за то, что она в своих официальных аккаунтах смакует гол, забитый с нарушением правил: «НХЛ, перестань целовать Кучерова и Палата в зад. Это должен быть штраф!».

Другой юзер тоже обрушился с критикой именно на НХЛ. Стоп-кадр с нарушением численного состава в своём «твиттере» он сопроводил следующим комментарием: «Добро пожаловать в эту лигу клоунов! НХЛ — это настоящая шутка! Можем ли мы наделить тренера возможностью просматривать все моменты, которые не видят судьи? Ах да, все эпизоды пересматриваются в Торонто! О да, гол Палата!».

Интересно, что сейчас скандальная ситуация возникла вокруг гола в ворота «Айлендерс», тогда как ранее в плей-офф арбитров постоянно подозревали в лояльности именно «островитянам». Достаточно вспомнить серию с «Бостоном» в предыдущем раунде и слова Брюса Кэссиди после одного из матчей, за которые наставник «мишек» получил внушительный штраф.

Но правда в словах Кэссиди была: судьи НХЛ нередко прощали игроков «Айлендерс» в тех эпизодах, где удаляли хоккеистов «Бостона». И тот факт, что «островитяне» меньше всех наказываются штрафами в плей-офф, обусловлен не только их «чистой» манерой игры, но и лояльностью арбитров. Напоминает отношение к «Ак Барсу» в последнем плей-офф КХЛ, не правда ли?

В первой игре серии с «Тампой» линия судейства по отношению к «Айлендерс» не изменилась. «Островитяне» играли привычно вязко и плотно, но заработали лишь два малых штрафа: в два раза меньше, чем игроки «молний». Второй матч обслуживала другая бригада арбитров, и в этот раз мы увидели парад удалений с обеих сторон.

А что касается ошибок и скандальных ситуаций, то первая возникла как раз применительно к «Тампе». Вот в этом эпизоде за блокировку удалили Пойнта, хотя очевидно, что форварда «молний» на вратаря «Айлендерс» толкал именно защитник «островитян». В этом, как кажется, придуманном меньшинстве «Тампа» пропустила первый гол.

Но потом случилась шайба Палата, где ошибка судей ещё более очевидна. В «Айлендерс», конечно, недовольны, но вряд ли «островитянам», если брать этот плей-офф в целом, стоит долго пенять на арбитраж.