Форвард «Филадельфии» Линдблум, победивший рак, выиграл приз за преданность хоккею
Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблум стал обладателем «Мастертон Трофи».
Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблум стал обладателем «Мастертон Трофи».
Данная награда вручается за упорство, мужество и преданность хоккею.
У 24-летнего шведа в 2019 году была обнаружена саркома Юинга, один из видов рака кости. Форвард прошел курс лечения, пропустив в общей сложности 9 месяцев. В сентябре 2020-го Линдблум вернулся на лед и успел провести два матча за «Флайерс» в Кубке Стэнли.
В декабре хоккеист прошел контрольное обследование, которое подтвердило излечение от рака. В 50 матчах минувшего чемпионата НХЛ Линдблум набрал 14 (8+6) очков.
В тройку претендентов на «Мастертон Трофи» также входили защитник Мэтт Дамба («Миннесота») и нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло.