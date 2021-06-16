Форвард «Филадельфии» Линдблум, победивший рак, выиграл приз за преданность хоккею

У 24-летнего шведа в 2019 году была обнаружена саркома Юинга, один из видов рака кости. Форвард прошел курс лечения, пропустив в общей сложности 9 месяцев. В сентябре 2020-го Линдблум вернулся на лед и успел провести два матча за «Флайерс» в Кубке Стэнли.