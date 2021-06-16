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10:55 (мск), источник: Sports.Ru

Форвард «Филадельфии» Линдблум, победивший рак, выиграл приз за преданность хоккею

Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблум стал обладателем «Мастертон Трофи».

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Источник: AP 2021

Данная награда вручается за упорство, мужество и преданность хоккею.

У 24-летнего шведа в 2019 году была обнаружена саркома Юинга, один из видов рака кости. Форвард прошел курс лечения, пропустив в общей сложности 9 месяцев. В сентябре 2020-го Линдблум вернулся на лед и успел провести два матча за «Флайерс» в Кубке Стэнли.

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В декабре хоккеист прошел контрольное обследование, которое подтвердило излечение от рака. В 50 матчах минувшего чемпионата НХЛ Линдблум набрал 14 (8+6) очков.

В тройку претендентов на «Мастертон Трофи» также входили защитник Мэтт Дамба («Миннесота») и нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло.

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