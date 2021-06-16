Текущие события
Хоккей. НХЛ
17.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
13.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
12
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
42
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
21:13 (мск), источник: Sport24

Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice в номинации «Европейский прорыв года», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Наверх
Источник: AP 2021

Голосование проходило в социальных сетях НХЛ, а среди номинантов также были форвард «Даллас Старз» Роопе Хинтц, нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми и форвард «Оттава Сенаторз» Тим Штюцле.

24-летний Капризов стал лучшим бомбардиром команды с 51 (27+24) очком в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. Российский хоккеист вошел в число финалистов «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку чемпионата.

В других номинациях победителями стали вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери (лучший сейв), голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс (лучшая вратарская маска), нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал (лучший гол), защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бернс (самый интересный человек), форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн (лучшее празднование), нападающий «Флорида Пэнтерз» Джонатан Юбердо (лучшая передача), форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (легенда раздевалки) и другие.

 «Я больше не могу бороться за жизнь. Это мой последний пост». Бывшая жена Аршавина шокировала подписчиков
«Саша умеет удивлять и делать сюрпризы». Жена футболиста сборной России рассказала их историю знакомства
Россия вымучила первую победу на Евро! Спасибо Миранчуку за гол
Черчесов: Миранчук забил великолепный гол
Тренер сборной Финляндии: Дзюба боролся не совсем правильно
Уэльс одолел Турцию. Бэйл не забил с точки, но отдал две голевых
У игрока сборной России Фернандеса нет повреждения позвоночника
Сборная России обратилась к Бузовой после победы над финнами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь