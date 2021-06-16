Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года»
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice в номинации «Европейский прорыв года», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice в номинации «Европейский прорыв года», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Голосование проходило в социальных сетях НХЛ, а среди номинантов также были форвард «Даллас Старз» Роопе Хинтц, нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми и форвард «Оттава Сенаторз» Тим Штюцле.
В других номинациях победителями стали вратарь «Вегас Голден Найтс»