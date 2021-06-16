Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года»

Голосование проходило в социальных сетях НХЛ, а среди номинантов также были форвард «Даллас Старз» Роопе Хинтц, нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми и форвард «Оттава Сенаторз» Тим Штюцле.

24-летний Капризов стал лучшим бомбардиром команды с 51 (27+24) очком в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. Российский хоккеист вошел в число финалистов «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку чемпионата.