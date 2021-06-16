«Рейнджерс» объявили о назначении Галлана на пост главного тренера

Ранее появилась информация, что команда из Нью-Йорка договорилась с 57-летним специалистом о контракте на четыре года. Он будет зарабатывать $ 3,5 млн за сезон.



Прежде Галлан возглавлял «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», а также был ассистентом главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс». Он также привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира в Латвии.