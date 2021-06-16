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16 июня, источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» объявили о назначении Галлана на пост главного тренера

Жерар Галлан стал новым главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

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Источник: Reuters

Ранее появилась информация, что команда из Нью-Йорка договорилась с 57-летним специалистом о контракте на четыре года. Он будет зарабатывать $ 3,5 млн за сезон.

Прежде Галлан возглавлял «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», а также был ассистентом главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс». Он также привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира в Латвии.

Галлан был уволен из «Голден Найтс» в январе прошлого года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка Стэнли в дебютном сезоне-2017/2018.

Напомним, ранее весь тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс», кроме Бенуа Аллера, был отправлен в отставку вместе с главным тренером команды Дэвидом Куинном. Клуб покинули также Дэвид Оливер, Грег Браун и Жак Мартен. Аллер является тренером вратарей «Рейнджерс». Он занимает этот пост с сезона-2005/2006.

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