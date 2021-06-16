«Рейнджерс» объявили о назначении Галлана на пост главного тренера
Жерар Галлан стал новым главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Жерар Галлан стал новым главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что команда из
Прежде Галлан возглавлял «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», а также был ассистентом главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс». Он также привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира в Латвии.
Напомним, ранее весь тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс», кроме Бенуа Аллера, был отправлен в отставку вместе с главным тренером команды Дэвидом Куинном. Клуб покинули также Дэвид Оливер, Грег Браун и Жак Мартен. Аллер является тренером вратарей «Рейнджерс». Он занимает этот пост с сезона-2005/2006.