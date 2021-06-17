Невероятное спасение канадского вратаря! Соперник уже праздновал гол, но Прайс чудом выручил «Монреаль»: видео
Канадский клуб сохраняет хорошие шансы на выход в финал Кубка Стэнли.
Канадский клуб сохраняет хорошие шансы на выход в финал Кубка Стэнли.
«Они попали в полуфинал Кубка Стэнли. На такой стадии случайных команд не бывает, каждый заслужил свое место. Мы знаем, что у “Канадиенс” действительно хорошая команда. Мы не относимся к ним легкомысленно, это будет очень хорошая серия», — говорил перед вторым матчем противостояния «Вегаса» и «Монреаля» нападающий «Голден Найтс» Николя Рой.
«Монреаль», несмотря на героический путь к третьему раунду, до сих пор многими воспринимается командой, выживающей исключительно за счет голкипера Кэри Прайса. Во втором матче серии вратарь «Канадцев» смог в очередной раз продемонстрировать то, за что его так ценят, но и весь «Монреаль» сыграл так, что фанаты на родине хоккея воспряли духом: шансы на первый с 1993 года Кубок Стэнли для канадского клуба еще совсем не потеряны.
На этот раз подопечным Доминика Дюшарма помог быстрый гол — на шестой минуте первого периода опытнейший Кори Перри
Спустя 10 минут обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли точным выстрелом в касание удвоил преимущество гостей, и переломить ход неудачно начавшегося матча для «Вегаса» оказалось невозможным. Да, «Рыцари» больше бросали, лучше играли на вбрасываниях, но удивительным образом уступили в силовой борьбе (счет по силовым приемам 53 — 45 в пользу «Канадиенс»), а Кэри Прайс стал тем, кто сделал решающую разницу между победой и поражением.
При счете 2:0 в пользу «Монреаля» голкипер совершил фантастический сейв, лишив заслуженного гола Алека Мартинеса. Защитник «Вегаса» бросал в казавшийся абсолютно незащищенный угол ворот, но Прайс
Не сумев забить, «Рыцари» совершили ошибку в обороне, дав убежать один на один форварду соперника Полу Байрону. Эффектная обводка и бросок с неудобной руки внесли окончательную ясность в вопросе о победителе встречи: «Монреаль» выиграл важнейший матч в гостях, сравнял счет в серии (1−1) и лишил «Вегас» преимущества своего льда.
«Возможно, сегодня была победа всего канадского дивизиона. Все поняли, что “Монреаль” — такой же претендент на Кубок Стэнли, как и три остальных участника полуфинала, после этого все успокоятся насчет “Канадиенс”», — резюмировал обозреватель TSN Пьер Лебрюн.
Стоит добавить, что
Максим Замятин