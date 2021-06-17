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10:31 (мск), источник: Sport24

Невероятное спасение канадского вратаря! Соперник уже праздновал гол, но Прайс чудом выручил «Монреаль»: видео

Канадский клуб сохраняет хорошие шансы на выход в финал Кубка Стэнли.

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Источник: AFP 2021

«Они попали в полуфинал Кубка Стэнли. На такой стадии случайных команд не бывает, каждый заслужил свое место. Мы знаем, что у “Канадиенс” действительно хорошая команда. Мы не относимся к ним легкомысленно, это будет очень хорошая серия», — говорил перед вторым матчем противостояния «Вегаса» и «Монреаля» нападающий «Голден Найтс» Николя Рой.

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«Монреаль», несмотря на героический путь к третьему раунду, до сих пор многими воспринимается командой, выживающей исключительно за счет голкипера Кэри Прайса. Во втором матче серии вратарь «Канадцев» смог в очередной раз продемонстрировать то, за что его так ценят, но и весь «Монреаль» сыграл так, что фанаты на родине хоккея воспряли духом: шансы на первый с 1993 года Кубок Стэнли для канадского клуба еще совсем не потеряны.

На этот раз подопечным Доминика Дюшарма помог быстрый гол — на шестой минуте первого периода опытнейший Кори Перри из-за чужих ворот начал комбинацию, которая завершилась броском в пустой угол в исполнении Йоэля Армиа.

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Спустя 10 минут обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли точным выстрелом в касание удвоил преимущество гостей, и переломить ход неудачно начавшегося матча для «Вегаса» оказалось невозможным. Да, «Рыцари» больше бросали, лучше играли на вбрасываниях, но удивительным образом уступили в силовой борьбе (счет по силовым приемам 53 — 45 в пользу «Канадиенс»), а Кэри Прайс стал тем, кто сделал решающую разницу между победой и поражением.

При счете 2:0 в пользу «Монреаля» голкипер совершил фантастический сейв, лишив заслуженного гола Алека Мартинеса. Защитник «Вегаса» бросал в казавшийся абсолютно незащищенный угол ворот, но Прайс каким-то образом успел переместиться и отбить шайбу. Это казалось просто невероятным, и не случайно силовик «Голден Найтс» Райан Ривз уже начал праздновать взятие ворот.

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Не сумев забить, «Рыцари» совершили ошибку в обороне, дав убежать один на один форварду соперника Полу Байрону. Эффектная обводка и бросок с неудобной руки внесли окончательную ясность в вопросе о победителе встречи: «Монреаль» выиграл важнейший матч в гостях, сравнял счет в серии (1−1) и лишил «Вегас» преимущества своего льда.

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«Возможно, сегодня была победа всего канадского дивизиона. Все поняли, что “Монреаль” — такой же претендент на Кубок Стэнли, как и три остальных участника полуфинала, после этого все успокоятся насчет “Канадиенс”», — резюмировал обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

Стоит добавить, что защитник-новичок «Монреаля» Александр Романов, сыгравший в предыдущем матче серии против «Вегаса», на этот раз в состав не попал.

Максим Замятин

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2:3
0:2, 1:1, 1:0
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