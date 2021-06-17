Защитник «Монреаля» шокировал всех кровавым взглядом. Что с ним? И можно ли было играть?
От вида Джеффа Питри в ужасе были даже партнеры.
От вида Джеффа Питри в ужасе были даже партнеры.
Во втором матче серии между «Вегасом» и «Монреалем» произошло долгожданное возвращение на лед защитника «Канадиенс» Джеффа Питри. Второй бомбардир клуба получил травму в третьем матче против «Виннипега» и был вынужден пропустить 10 дней. В победном матче с «Вегасом» (3:2) Питри отметился одной результативной передачей, но запомнился всем благодаря своим красным глазам.
В шоке был даже вратарь «Монреаля» Кэри Прайс: «Он выглядит ужасающе. Но очевидно, что Джефф — большая часть нашей команды, и сегодня сыграл великолепно».
Джефф Питри принял участие в разминке, но в предварительный состав на матч не попал. Затем, посовещавшись с врачами и убедившись в отсутствии рисков для здоровья игрока, тренерский штаб принял решение внести защитника в заявку на матч. Защитник «Монреаля» провел на льду 20 минут и 47 секунд, отметился результативной передачей, одним удалением, двумя бросками в створ и закончил матч с показателем полезности «+1».
Кайл Бакаускас из Sportsnet сообщил, что у игрока двустороннее субконъюнктивальное кровоизлияние. Также, во время матча жена хоккеиста у себя в Instagram написала, что «это связано с травмой верхней части тела и продолжается около недели». Хотя до этого появлялись сообщения, что у Джеффа могла возникнуть аллергия на лекарства.
Кровоизлияние в глаз — ограниченное скопление крови в пространстве между склерой и конъюнктивой. Согласно статистическим данным, кровотечение на фоне травматического поражения возникает в 10 раз реже кровоизлияний нетравматического генеза, но в случае Питри можно уверенно говорить, что глаз налился кровью
В большинстве случаев характеризуется бессимптомным течением, не оказывая дискомфорта и не нарушая зрение. Специальное лечение не требуется, глаз сам со временем приходит в норму. В качестве вспомогательной терапии можно использовать искусственную слезу и витамины В и С.
В среднем глазное яблоко приобретает белый цвет в течение 10−14 дней. При отсутствии инфекций опасности для потери зрения или жизни не несет. Несмотря на ужасающий внешний вид, это безболезненное и безвредное состояние.