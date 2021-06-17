Василевский признан лучшим вратарём сезона в НХЛ по версии хоккеистов

За российского голкипера свои голоса отдали 54.12% игроков. Второе место занял вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри — он набрал 8.88%, третье — голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс (8.25%). В голосовании приняли участие 490 игроков лиги.

В прошедшем регулярном чемпионате Василевский провёл 42 игры, одержав 31 победу. Процент отражённых бросков — 92.5%. В плей-офф голкипер принял участие в 13 матчах, выиграв девять из них. Процент отражённых бросков — 93.3%.