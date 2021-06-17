Текущие события
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
41
Хоккей. НХЛ
16.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
23
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
20.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Василевский признан лучшим вратарём сезона в НХЛ по версии хоккеистов

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим вратарём сезона-2020/2021 в Национальной хоккейной лиге по версии хоккеистов.

Наверх
Источник: Reuters

За российского голкипера свои голоса отдали 54.12% игроков. Второе место занял вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри — он набрал 8.88%, третье — голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс (8.25%). В голосовании приняли участие 490 игроков лиги.

В прошедшем регулярном чемпионате Василевский провёл 42 игры, одержав 31 победу. Процент отражённых бросков — 92.5%. В плей-офф голкипер принял участие в 13 матчах, выиграв девять из них. Процент отражённых бросков — 93.3%.

Напомним, «Тампа» является действующим чемпионом НХЛ. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Лайтнинг» также продолжают борьбу за титул. В полуфинале они проводят серию с «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии — 1−1.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева: итоги дня на Евро
Сборная Украины выиграла первый матч на чемпионате Европы
Кержаков высказался о назначении на пост тренера клуба РПЛ
Англия справится с Шотландией: прогнозы на матчи Евро
Василий Уткин раскритиковал Дзюбу за жест после матча с финнами
«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова
Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь