Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского «Динамо». Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.