Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков
В первую тройку хоккеистов с самым лучшим броском также вошли форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Монреаля» Ши Уэбер.
В первую тройку хоккеистов с самым лучшим броском также вошли форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Монреаля» Ши Уэбер.
ТАСС, 17 июня. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан игроком с самым лучшим броском в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2020/21. Об этом сообщает
Овечкин набрал 48,95% голосов хоккеистов. Второе место занял форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (28,78%), третье — защитник «Монреаля» Ши Уэбер (5,04%).
В сезоне-2020/21 российский форвард принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата и
Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского «Динамо». Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.
В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).