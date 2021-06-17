Текущие события
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
41
Хоккей. НХЛ
16.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
23
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
20.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
21:09 (мск), источник: ТАСС

Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков

В первую тройку хоккеистов с самым лучшим броском также вошли форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Монреаля» Ши Уэбер.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 17 июня. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан игроком с самым лучшим броском в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ.

Овечкин набрал 48,95% голосов хоккеистов. Второе место занял форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (28,78%), третье — защитник «Монреаля» Ши Уэбер (5,04%).

Читайте также
Василевский признан лучшим вратарём сезона в НХЛ по версии хоккеистов

В сезоне-2020/21 российский форвард принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 46 (26 голов + 20 голевых передач) очков.

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского «Динамо». Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Бельгийцы обыграли датчан и вышли в плей-офф Евро-2020
Сборная Украины выиграла первый матч на чемпионате Европы
Кержаков высказался о назначении на пост тренера клуба РПЛ
Англия справится с Шотландией: прогнозы на матчи Евро
Василий Уткин раскритиковал Дзюбу за жест после матча с финнами
«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь