Род Бриндамор признан лучшим тренером сезона в НХЛ

«Каролина» под руководством Бриндамора заняла первое место в Центральном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, набрав наибольший процент от возможных очков в истории клуба (71,4).

Впервые с сезона-2005/06 «Каролина» выиграла свой дивизион. Во втором раунде плей-офф команда проиграла «Тампе» со счетом в серии 1−4.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Каролина Харрикейнз

На награду также претендовали Дин Эвасон («Миннесота») и Джоэль Кенневилль («Флорида»).

Бриндамору 50 лет, он возглавляет «Каролину» с мая 2018 года и впервые выиграл приз лучшему тренеру сезона. В качестве игрока он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли в 2006 году. Это третий подобный случай в истории НХЛ. Ранее приз лучшему тренеру сезона и Кубок Стэнли в качестве игрока с одной командой выигрывали Билл Барбер («Филадельфия») и Патрик Руа («Колорадо»).