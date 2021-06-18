Род Бриндамор признан лучшим тренером сезона в НХЛ
ТАСС, 18 июня. Канадец Род Бриндамор, возглавляющий «Каролину», признан лучшим тренером сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 18 июня. Канадец Род Бриндамор, возглавляющий «Каролину», признан лучшим тренером сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
«Каролина» под руководством Бриндамора заняла первое место в Центральном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, набрав наибольший процент от возможных очков в истории клуба (71,4).
Впервые с сезона-2005/06 «Каролина» выиграла свой дивизион. Во втором раунде
На награду также претендовали Дин Эвасон («Миннесота») и Джоэль Кенневилль («Флорида»).
Бриндамору 50 лет, он возглавляет «Каролину» с мая 2018 года и впервые выиграл приз лучшему тренеру сезона. В качестве игрока он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли в 2006 году. Это третий подобный случай в истории НХЛ. Ранее приз лучшему тренеру сезона и Кубок Стэнли в качестве игрока с одной командой выигрывали Билл Барбер («Филадельфия») и Патрик Руа («Колорадо»).
Приз лучшему тренеру сезона вручается с 1974 года, он носит имя бывшего наставника и генерального менеджера Джека Адамса. Специалист работал в «Детройте» на протяжении 36 лет и выиграл семь Кубков Стэнли. В 1959 году Адамса включили в Зал хоккейной славы. Чаще всех лучшим тренером НХЛ становился Пэт Бернс (три раза), он выигрывал награду в качестве наставника «Монреаля» (1989), «Торонто» (1993) и «Бостона» (1998).