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09:43 (мск), источник: Sport24

Кучеров творит историю сам и помогает партнерам! «Тампа» в двух шагах от финала Кубка Стэнли

«Молнии» могут не только забивать по 6 голов, но и терпеть в обороне.

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Источник: AP 2021

«Тампа» продолжает триумфально идти по нынешнему плей-офф, а лидеры «Лайтнинг» по-прежнему сияют ярко. В третьем матче серии против «Айлендерс» звездная атака «Молний» снова нашла ключи к бетону, который команда Барри Тротца возводит около своих русских вратарей — Варламова и Сорокина. Причем сделали это южане изящно, выполнив план ровно на ту степень, которая и требовалась, то есть забили на один гол больше соперника.

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В середине первого периода у «Тампы» прошла молниеносная контратака, которая завершилась чудесной передачей от Блейка Коулмэна на Янни Гурда. Пас, сделанный вдоль ворот, находясь спиной к партнеру, дошел до адресата благодаря рикошету, но это не отменяет красоты комбинации — Гурду оставалось лишь не попасть в Семена Варламова.

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В концовке второго периода силовик «Островитян» Кэл Клаттербак сравнял счет, но таковым он продержался около полутора минут. Виктор Хедман и Никита Кучеров организовали гол для Брэйдена Пойнта, который стал в этом матче победным и рекордным. Пойнт стал первым хоккеистом в истории «Тампы», которому удалось отличиться голом в 6 матчах плей-офф подряд.

Сам Кучеров тоже не остался без статистических «плюшек». Теперь на счету россиянина 118 (41+77) очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Никита вышел на чистое 4-е место в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли, обогнав Сергея Зубова (117 очков). Впереди располагаются Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Федоров (176).

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Стоит отметить, что «Тампа» в очередной раз великолепно сыграла в обороне, успешно «удушая» атаку «Айлендерс» при попытках отыграться. Две последних минуты третьего периода «Островитяне» играли с шестью полевыми хоккеистами, заменив Варламова, и за это время «Молнии» продемонстрировали классику владения шайбой — не позволили сопернику даже приблизиться к тому, чтобы создать опасный момент или как следует расположиться в зоне атаки.

Это именно то, что делает «Тампу» главным претендентом на Кубок Стэнли и позволяет коллективу Джона Купера доминировать. Если кто-то захочет сыграть с «Молниями» в открытый хоккей, они легко «объедут» такого соперника, но и в скупой, расчетливой игре «Тампа» вполне успешна.

6 побед и лишь 1 поражение — такова статистика «Тампы» в кубковых матчах на выезде. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28 и одержал свою десятую победу в текущем плей-офф, а «Молнии» вышли вперед в серии со счетом 2−1.

Официальный сайт НХЛ

«Мы сдерживали соперника, потому что нельзя все время играть первым номером и атаковать. Мы должны защищать свое чемпионство, именно это мы сейчас и делаем», — сказал довольный наставник «Лайтнинг» Джон Купер.

Максим Замятин

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