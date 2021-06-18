Кучеров творит историю сам и помогает партнерам! «Тампа» в двух шагах от финала Кубка Стэнли
«Молнии» могут не только забивать по 6 голов, но и терпеть в обороне.
«Молнии» могут не только забивать по 6 голов, но и терпеть в обороне.
«Тампа» продолжает триумфально идти по нынешнему
В середине первого периода у «Тампы» прошла молниеносная контратака, которая завершилась чудесной передачей от Блейка Коулмэна на Янни Гурда. Пас, сделанный вдоль ворот, находясь спиной к партнеру, дошел до адресата благодаря рикошету, но это не отменяет красоты комбинации — Гурду оставалось лишь не попасть в Семена Варламова.
В концовке второго периода силовик «Островитян» Кэл Клаттербак сравнял счет, но таковым он продержался около полутора минут. Виктор Хедман и Никита Кучеров организовали гол для Брэйдена Пойнта, который стал в этом матче победным и рекордным. Пойнт стал первым хоккеистом в истории «Тампы», которому удалось отличиться голом в 6 матчах
Сам Кучеров тоже не остался без статистических «плюшек». Теперь на счету россиянина 118 (41+77) очков за карьеру в
Стоит отметить, что «Тампа» в очередной раз великолепно сыграла в обороне, успешно «удушая» атаку «Айлендерс» при попытках отыграться. Две последних минуты третьего периода «Островитяне» играли с шестью полевыми хоккеистами, заменив Варламова, и за это время «Молнии» продемонстрировали классику владения шайбой — не позволили сопернику даже приблизиться к тому, чтобы создать опасный момент или как следует расположиться в зоне атаки.
Это именно то, что делает «Тампу» главным претендентом на Кубок Стэнли и позволяет коллективу Джона Купера доминировать. Если
6 побед и лишь 1 поражение — такова статистика «Тампы» в кубковых матчах на выезде. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28 и одержал свою десятую победу в текущем
«Мы сдерживали соперника, потому что нельзя все время играть первым номером и атаковать. Мы должны защищать свое чемпионство, именно это мы сейчас и делаем», — сказал довольный наставник «Лайтнинг» Джон Купер.
Максим Замятин