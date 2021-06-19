Александр Барков признан лучшим форвардом оборонительного плана сезона в НХЛ

Барков впервые стал обладателем этой награды, которая вручается по итогам голосования Ассоциации журналистов. На приз также претендовали форвард «Бостона» Патрис Бержерон и нападающий «Вегаса» Марк Стоун. Бержерон является рекордсменом по числу побед в этой награде (4).

Баркову 25 лет, он является сыном бывшего хоккеиста Александра Баркова, выступавшего за «Сибирь», «Спартак» и финскую «Таппару», и имеет российское гражданство. В текущем сезоне нападающий провел 50 матчей в регулярном чемпионате, набрал 58 очков (26 голов + 32 передачи) и занял восьмое место в лиге по количеству выигранных вбрасываний (563 из 1 026).

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