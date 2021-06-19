Кошмарная ошибка канадского вратаря! Флери подарил победу «Монреалю», который остался без главного тренера: видео

Накануне третьего матча серии «Вегас» — «Монреаль» великие вратари прошлого восхищались Марком Андре-Флери. В активе вратаря «Голден Найтс» было 90 побед в плей-офф за карьеру. Рекорд по этому показателю принадлежит Патрику Руа (151 победа). На втором месте — Бродо (113), на третьем — Грант Фюр (92).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8b66fece0343aad4b545" data-vnd="8b66fece0343aad4b545" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8b66fece0343aad4b545" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он уже показал, какой он боец, как умеет играть в плей-офф. Похож на меня в концовке карьеры — играет очень долго в хороших командах, в которых добивается успеха. Число его побед будет только расти. В Цветке чувствуется влияние старой школы. Но не получится продержаться в НХЛ так долго и добиться такого успеха без адаптации к новым веяниям в технике игры вратарей. Так было со мной, когда я стал старше. Тут особое значение приобретает хорошая спортивная форма. У него с этим всё в порядке, поэтому он особенный. Уверен, он работал над техникой, но однажды в нём берёт верх спортсмен. Он боец, и ему нужны победы. Он не замыкается в себе, может общаться с партнёрами. Посмотрите, как он говорит с игроками, тренерами. Видно, что он получает удовольствие от хоккея», — отдает уважение Флери сам Мартин Бродо.

В начале сезона-2019/2020 у Флери умер отец, а первым номером «Вегаса» стал Робин Ленер. Однако канадец не пал духом и не просто остался в хоккее, но и вернулся на прежний высочайший уровень. Это восхитило Патрика Руа.

«На этом карьера Марка-Андре могла завершиться, но он достойно принял сложившуюся ситуацию. Уверен, что [ генменеджер “Вегаса” ] Келли Маккриммон каждый день благодарит судьбу за то, что Марк-Андре Флери остался в команде, сохранив позитивный настрой. Не знаю, что стало бы с ней без него. Он настоящий боец, никогда не сдается. Меня восхищает, как уверенно Марк-Андре справляется с проблемами. Я был уверен, что он сумеет восстановиться после потрясений прошлого сезона, но то, как он сделал это, превзошло мои ожидания. У него крепкий характер. Я впечатлен», — говорит лидер среди вратарей по победам в Кубке Стэнли.

И надо же было такому случиться, что именно «Цветок» похоронит надежды «Вегаса» на то, чтобы повести в серии. Гости вроде бы контролировали матч от начала и до конца. Точнее — до 58-й минуты. Они и открыли счет в начале второго периода, и сумели вновь повести, когда «Монреаль» сравнял. Победным должен был стать гол Алекса Пьетранджело. Но…

Когда до сирены, а значит и до победы «Вегаса», оставалось две минуты, опытнейший Ши Уэбер подобрал шайбу за своими воротами и закинул ее как можно дальше. Флери вроде бы ничего не мешало разобраться в ситуации. Разве что Йоэль Армия немного поддушивал его на лицевом борту. Но Марк-Андре на ровном месте ошибся, позволив Джошу Андерсону поразить оставленные на произвол судьбы ворота.

Эта кошмарная ошибка могла и не стать роковой, если бы Флери и весь «Вегас» исправились в овертайме, но там снова на аванс-сцену вышел Андерсон. Став злым гением «Цветка», кон принес «Канадиенс» вторую победу в серии. Наряду с ним настоящим героем впору считать Кэри Прайса. Дуэль канадских вратарей он у Флери выиграл за явным преимуществом. На счету кипера «Монреаля» на этот раз 43 сейва!

Официальный сайт НХЛ

Впрочем, у побед, как известно, много отцов. Особенным успех «Канадиенс» стал еще и по той причине, что этот матч они провели без своего главного тренера. Доминик Дюшарм сначала пропустил пресс-конференцию, а потом остался смотреть игру из дома по весьма прозаичной причине: положительный тест на коронавирус. И это притом, что наставник «Канадиенс» недавно привился вакциной. Однако его помощник Люк Ричардсон справился со своими обязанностями.