Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
17.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
23
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
20.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
21.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
18Франция обыграла Германию в матче Евро
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Обозреватель The Athletic — о Капризове в России: ЦСКА предложит Кириллу тонну долларов

Обозреватель The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию о том, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может перейти в ЦСКА, чтобы принять участие в Олимпиаде-2022.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
Овечкин не бросит «Вашингтон», Гусеву пора домой. Все россияне без новых контрактов в НХЛ

«Агент Кирилла Капризова сообщил, что Капризов находится на свадьбе приятеля в Москве. Его агент предупредил команду. Что касается слухов о ЦСКА, это его единственный вариант, кроме подписания контракта с “Уайлд”, и они предложат ему тонну долларов, так что ожидайте этих слухов, пока он не заключит соглашение.

Что касается переговоров с “Миннесотой”, Капризов пока хочет краткосрочный контракт. “Уайлд” предлагают ему долгосрочный, так что, как я уже сообщал, переговоры будут непростыми. Опять же, вариант с Россией — единственный вариант, так что это будет средством достижения цели, пока контракт не подписан», — говорится в сообщении.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Лондонские нули. Обзор дня на Евро-2020
Кошмарная ошибка вратаря. Флери подарил победу «Монреалю»
Сборная Швеции вышла в лидеры группы E на чемпионате Европы
Жажда реванша: португальцы сыграют с немцами в Мюнхене
Сборная Аргентины обыграла команду Уругвая в матче Кубка Америки
Хабиб предложил провести бой с президентом UFC Дэйной Уайтом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь