Обозреватель The Athletic — о Капризове в России: ЦСКА предложит Кириллу тонну долларов

«Агент Кирилла Капризова сообщил, что Капризов находится на свадьбе приятеля в Москве. Его агент предупредил команду. Что касается слухов о ЦСКА, это его единственный вариант, кроме подписания контракта с “Уайлд”, и они предложат ему тонну долларов, так что ожидайте этих слухов, пока он не заключит соглашение.



Что касается переговоров с “Миннесотой”, Капризов пока хочет краткосрочный контракт. “Уайлд” предлагают ему долгосрочный, так что, как я уже сообщал, переговоры будут непростыми. Опять же, вариант с Россией — единственный вариант, так что это будет средством достижения цели, пока контракт не подписан», — говорится в сообщении.