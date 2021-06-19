The Athletic: в «Миннесоте» не беспокоятся о слухах по поводу возвращения Капризова в КХЛ

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин спокойно отнесся к появившемуся слуху о том, что нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов может вернуться в КХЛ, пишет The Athletic.

Руководство клуба и агент игрока договорились, что Капризов в эти дни вернется в Москву. Кирилл собирается посетить свадьбу близкого друга. Герин был готов к тому, что появятся слухи о том, что к игроку проявляют интерес команды из КХЛ. Сам хоккеист перед отъездом заверил генерального менеджера, что намерен продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее бывший вратарь, а ныне спортивный журналист Кевин Уикз сообщил, что ЦСКА предложил контракт Капризову.

Форвард подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.