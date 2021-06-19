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21:50 (мск), источник: Sport24

Стали известны причины разногласий Капризова и «Миннесоты» в переговорах о новом контракте

Стали известны подробности переговоров насчет нового контракта для форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

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Источник: AP 2021

Ранее появилась информация, что стороны не могут прийти к соглашению, поэтому в подписании Капризова заинтересован ЦСКА.

По информации The Athletic, представители «Уайлд» настаивают на 7−8 летнем контракте. Сторона Капризова предпочитает заключить краткосрочный контракт на 2−3 года.

Сообщается, что 24-летний Капризов заинтересован в таком варианте, поскольку не хочет вести переговоры о новом контракте в возрасте 31−32 лет, а намерен выйти на рынок в возрасте 26−27 лет, чтобы получить еще более существенное предложение, нежели сейчас. В «Миннесоте» пока не готовы делать предложение короче, чем 4 года.

В дебютном сезоне в НХЛ Капризов набрал 51 (27+24) очка в 55 матчах.

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