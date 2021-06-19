Стали известны причины разногласий Капризова и «Миннесоты» в переговорах о новом контракте
Стали известны подробности переговоров насчет нового контракта для форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
Стали известны подробности переговоров насчет нового контракта для форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
Ранее появилась информация, что стороны не могут прийти к соглашению, поэтому в подписании Капризова заинтересован ЦСКА.
По информации The Athletic, представители «Уайлд» настаивают на 7−8 летнем контракте. Сторона Капризова предпочитает заключить краткосрочный контракт на 2−3 года.
Сообщается, что 24-летний Капризов заинтересован в таком варианте, поскольку не хочет вести переговоры о новом контракте в возрасте 31−32 лет, а намерен выйти на рынок в возрасте 26−27 лет, чтобы получить еще более существенное предложение, нежели сейчас. В «Миннесоте» пока не готовы делать предложение короче, чем 4 года.
В дебютном сезоне в НХЛ Капризов набрал 51 (27+24) очка в 55 матчах.