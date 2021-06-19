Стали известны причины разногласий Капризова и «Миннесоты» в переговорах о новом контракте

Сообщается, что 24-летний Капризов заинтересован в таком варианте, поскольку не хочет вести переговоры о новом контракте в возрасте 31−32 лет, а намерен выйти на рынок в возрасте 26−27 лет, чтобы получить еще более существенное предложение, нежели сейчас. В «Миннесоте» пока не готовы делать предложение короче, чем 4 года.