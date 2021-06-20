Невероятный сейв одноклубника Варламова в матче с «Тампой» взорвал Сеть
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали домашнюю победу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках четвертой игры серии полуфинала Кубка Стэнли (3:2).
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали домашнюю победу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках четвертой игры серии полуфинала Кубка Стэнли (3:2).
За две секунды до конца основного времени защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил эффектный сейв, который спас его команду от неминуемого гола.
Защитник «Тампы» Райан Макдона, получив пас от Никиты Кучерова, оказался в выгодной позиции и мог нанести опасный бросок по воротам соперника, чем вынудил российского голкипера «островитян» Семена Варламова покинуть рамку и тем самым помешать американцу. Однако Макдона неожиданно развернулся вокруг себя и бросил по пустым воротам. В этот момент Пулок резко бросился под бросок и заблокировал его, поймав шайбу у линии. Эксперты и североамериканские журналисты оказались шокированы данным эпизодом.
Благодаря этому спасению «Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравняли счет в серии до четырех побед (2−2). Пятый матч состоится на «Амели-Арене» 22 июня.