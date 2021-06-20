Невероятный сейв одноклубника Варламова в матче с «Тампой» взорвал Сеть

За две секунды до конца основного времени защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил эффектный сейв, который спас его команду от неминуемого гола.

Защитник «Тампы» Райан Макдона, получив пас от Никиты Кучерова, оказался в выгодной позиции и мог нанести опасный бросок по воротам соперника, чем вынудил российского голкипера «островитян» Семена Варламова покинуть рамку и тем самым помешать американцу. Однако Макдона неожиданно развернулся вокруг себя и бросил по пустым воротам. В этот момент Пулок резко бросился под бросок и заблокировал его, поймав шайбу у линии. Эксперты и североамериканские журналисты оказались шокированы данным эпизодом.