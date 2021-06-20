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09:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Невероятный сейв одноклубника Варламова в матче с «Тампой» взорвал Сеть

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали домашнюю победу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках четвертой игры серии полуфинала Кубка Стэнли (3:2).

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Источник: Reuters

За две секунды до конца основного времени защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил эффектный сейв, который спас его команду от неминуемого гола.

Защитник «Тампы» Райан Макдона, получив пас от Никиты Кучерова, оказался в выгодной позиции и мог нанести опасный бросок по воротам соперника, чем вынудил российского голкипера «островитян» Семена Варламова покинуть рамку и тем самым помешать американцу. Однако Макдона неожиданно развернулся вокруг себя и бросил по пустым воротам. В этот момент Пулок резко бросился под бросок и заблокировал его, поймав шайбу у линии. Эксперты и североамериканские журналисты оказались шокированы данным эпизодом.

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Благодаря этому спасению «Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравняли счет в серии до четырех побед (2−2). Пятый матч состоится на «Амели-Арене» 22 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
3:2
0:0, 3:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
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