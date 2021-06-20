Варламов признан 3-й звездой матча «Айлендерс» — «Тампа»
В ночь на 20 июня (мск) состоялся 4-й матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «островитян» со счетом 3:2.
В ночь на 20 июня (мск) состоялся 4-й матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «островитян» со счетом 3:2.
По итогам матча третьей звездой стал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. Россиянин отразил 28 бросков из 30.
Второй звездой признан форвард победителей Джош Бейли (1+0), первой — нападающий «Айлендерс» Мэтт Мартин.
Напомним, счет в серии стал 2−2. Следующий матч команды проведут 22 июня.