Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
32
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
21.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
08:46 (мск), источник: Sport24

Варламов признан 3-й звездой матча «Айлендерс» — «Тампа»

В ночь на 20 июня (мск) состоялся 4-й матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «островитян» со счетом 3:2.

Наверх
Источник: Reuters

По итогам матча третьей звездой стал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. Россиянин отразил 28 бросков из 30.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой признан форвард победителей Джош Бейли (1+0), первой — нападающий «Айлендерс» Мэтт Мартин.

Напомним, счет в серии стал 2−2. Следующий матч команды проведут 22 июня.

 Девушкам в Бразилии не принято дарить такое даже на День влюбленных. Для русской модели это стало откровением
«Захотелось новых ощущений». Клава Кока попала на обложку Playboy и показала пикантное видео со съемок
В Дании признали форму сборной России самой красивой на Евро
Марио Фернандес вернулся в общую группу перед матчем с Данией
Стали известны возможные соперники России в 1/8 финала плей-офф
Похож на Подольски, учится на психолога. Кто такой Робин Гозенс
Италия охладит атакующий пыл с Уэльсом: Топ прогнозов на Евро
Роналду установил очередной рекорд чемпионатов Европы
Экс-тренер «Кубани» рассказал о коррупции в российском футболе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь